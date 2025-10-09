Lideranças das facções TCP e Massa Carcerária são alvos de operação da Polícia Civil em Fortaleza

Membros de duas facções criminosas, entre eles líderes dos grupos, foram alvos da nona fase da 'Operação Nocaute', deflagrada nesta quinta-feira (9). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu 28 mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante a ofensiva, R$ 4 milhões foram bloqueados nas contas dos suspeitos.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que quando iniciadas as investigações, em 2023, dois suspeitos eram líderes na Guardiões do Estado (GDE). Porém, nos últimos meses um deles passou a integrar a Massa Carcerária e o outro a facção carioca que se instalou no Ceará, Terceiro Comando Puro (TCP).

Oito mandados de prisão preventiva foram cumpridos, sendo cinco deles contra alvos que já estavam recolhidos no sistema penitenciário. As capturas, nesta quinta, aconteceram nos bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu, em Fortaleza.

Dentre os presos estão Nerisvaldo Rosa do Nascimento, 39, e Wanderson de Lima, de 32 anos. Wanderson já estava detido no presídio e agora é membro do TCP.

Legenda: A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu 28 mandados de prisão e de busca e apreensão Foto: Divulgação/PCCE

'BONDE DO TISÃO'

O delegado adjunto da Delegacia de Polícia Civil de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Luís Rodrigues, afirma que as investigações são desdobramentos da prisão de um líder da GDE, há dois anos.

Foram localizadas conversas com conteúdo criminoso se referindo ao líder Wanderson, apelidado de 'Bonde do Tisão'. Nas conversas, os interlocutores falavam sobre 'caixinhas', indisciplina de quem vinha desobedecendo à facção e tráfico de drogas.

Legenda: As capturas nesta quinta aconteceram nos bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu, em Fortaleza. Foto: Divulgação/PCCE

"As conversas sobre a indisciplina eram no intuito de saber quem seria multado. A partir das novas prisões, a nossa intenção é desenvolver mais investigações", disse o delegado.

Dentre o material apreendido nesta quinta-feira (9) estão 10 aparelhos celulares e três veículos.

À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA

"Os alvos e itens apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde os mandados foram cumpridos e o auto de prisão em flagrante foi lavrado. Agora, os alvos estão à disposição do Poder Judiciário", segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda de acordo com a Polícia, a primeira fase da Operação Nocaute foi deflagrada em abril deste ano. Desde então, foram cumpridos aproximadamente 200 mandados de prisão.

Legenda: Dentre o material apreendido nesta quinta-feira (9) estão 10 aparelhos celulares e três veículos. Foto: Divulgação/PCCE

Anteriormente também aconteceram capturas em outras localidades, como em Aracati, Beberibe e até mesmo no Rio de Janeiro.