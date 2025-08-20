Polícia Civil pede bloqueio de R$ 13 milhões de integrantes de facção criminosa, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nessa quarta-feira (20), a quinta fase da Operação Nocaute, que resultou, até as 6h da manhã, na prisão de 70 pessoas suspeitas de participarem de facções criminosas no Estado. A ofensiva também pediu o bloqueio de R$ 13 milhões das contas dos investigados.

Segundo a corporação, os mandados foram cumpridos em quase todas as Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Ceará, incluindo Fortaleza, Região Metropolitana, e no Interiores sul e norte. Parte da operação também foi executada nos estados de Piauí e Maranhão.

Das pessoas presas, 30 estavam em liberdade, enquanto 40 já se encontravam em algum sistema prisional. Ainda conforme a Polícia, também houve a apreensão de drogas.

A Operação contou com a participação de 200 agentes de segurança e a coordenação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Mais detalhes sobre a investigação serão fornecidos pela PCCE, ainda nessa quarta-feira, em coletiva de imprensa.

Fases anteriores

Os esforços policiais contra a atuação de facções criminosas no Ceará foram divididos em quatro fases da Operação Nocaute. Conforme a Polícia Civil, desde o início das investigações, 53 prisões foram conduzidas, além de apreensões e bloqueio de bens.

Na última fase, deflagrada em junho, dois suspeitos foram capturados nos bairros Mucunã e Luzardo Viana, em Maracanaú. Eles já respondiam pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídio, posse ilegal de arma de fogo, receptação e crime de trânsito.

A Polícia também pediu o bloqueio de R$ 2,75 milhões em instituições bancárias e a apreensão de carro de luxo, e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, que resulto no confisco de um veículo de luxo e de aparelhos celulares, que devem ser usados para subsidiar as investigações.