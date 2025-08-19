Diário do Nordeste
Ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes

Luiz Carlos Pereira, conhecido como "Lula Olegário", usava as redes sociais para atrair vítimas e chegou a participar de eventos sobre proteção à infância

Escrito por
Beatriz Rabelo producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:53)
Segurança
Imagem do TJCE para matéria sobre ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes
Legenda: Luiz Carlos está preso desde julho e deverá cumprir a pena em regime fechado
Foto: Shutterstock/SOMKID THONGDEE

A Justiça do Ceará condenou Luiz Carlos Pereira, ex-secretário de Relações Institucionais de Lavras da Mangabeira, a 80 anos e 9 meses de prisão por crimes sexuais contra quatro adolescentes. O Ministério Público do Ceará (MPCE) detalhou que a decisão foi proferida na última sexta-feira (15).

O ex-agente público, conhecido como "Lula Olegário", foi condenado por crimes de exploração sexual, estupro de vulnerável e corrupção de menores. Ele está preso desde julho e deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

Os crimes ocorreram entre janeiro e junho de 2024 e, segundo o inquérito, foram praticados de forma continuada. As vítimas tinham idades entre 12 e 15 anos. 

A Justiça também determinou o pagamento de R$ 25 mil a cada vítima como indenização por danos morais.

Investigações sobre o caso

As investigações apontaram que Luiz Carlos utilizava uma conta falsa em redes sociais para atrair os adolescentes. Após marcar encontros em locais próximos a uma escola da cidade, levava os jovens até sua casa ou para motéis, onde os abusos ocorriam. Em troca, oferecia dinheiro, pedindo sigilo das vítimas.

A atuação de Luiz Carlos Pereira como secretário municipal ampliou a repercussão do caso. 

Durante sua gestão, ele participou de campanhas de combate à violência contra crianças e adolescentes, aumentando a gravidade da conduta do ex-funcionário público.

