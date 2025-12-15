Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quadrilha é presa sob suspeita de expulsar moradores e pichar bairros de Fortaleza

Os suspeitos atuavam nos bairros Mondubim e Aracapé, segundo a polícia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra armas
Legenda: Com o grupo foi apreendida uma pistola, um carregador de pistola e três aparelhos celulares.
Foto: Divulgação / SSPDS

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (15), quatro suspeitos de expulsar moradores do bairro Mondubim e Aracapé, em Fortaleza.

Segundo a polícia, o grupo é responsável por pichações associadas a uma facção criminosa de origem carioca e por forçar moradores a deixarem suas casas.

Durante a ação, os suspeitos foram capturados em posse de uma arma de fogo, munições, dinheiro e três aparelhos celulares.

Veja também

teaser image
Segurança

Sequestradores de vítima que pulou de carro em movimento são presos no Ceará

teaser image
Segurança

Sistema para captar conversas entre presos e advogados é instalado no Ceará

A operação é resultado de um trabalho de inteligência realizado por equipes da 2ª Seccional e dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia da Capital (DPC).

Após a identificação dos alvos, os investigadores localizaram os quatro suspeitos, que, conforme apurado, seriam responsáveis pelas pichações e por ações criminosas relacionadas ao grupo do qual fazem parte.

Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo, ficando à disposição da Justiça.

Quem são os suspeitos 

Entre os presos estão dois homens de 18 anos, sendo um deles com passagem por crime contra a fé pública, um homem de 21 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e roubo, e outro de 23 anos, com passagens por tráfico de drogas.

Com o grupo, foram apreendidos uma pistola, um carregador de pistola e três aparelhos celulares, segundo a polícia. 

Denúncias

Informações que ajudem as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS. O sigilo é garantido.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra armas
Segurança

Quadrilha é presa sob suspeita de expulsar moradores e pichar bairros de Fortaleza

Os suspeitos atuavam nos bairros Mondubim e Aracapé, segundo a polícia.

Redação
Há 59 minutos
Presidio em Aquiraz.
Segurança

Sistema para captar conversas entre presos e advogados é instalado no Ceará

A medida judicial vale por 180 dias.

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Sequestrador de vítima que pulou de carro em movimento preso ao lado de dois policiais civis.
Segurança

Sequestradores de vítima que pulou de carro em movimento são presos no Ceará

As vítimas seriam executadas e queimadas dentro do veículo, segundo relato de uma delas.

Geovana Almeida*
15 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o governador do Ceará Elmano de Freitas, sentado, com as mãos em cima da mesa, durante entrevista, em um estúdio do Sistema Verdes Mares.
Segurança

Elmano anuncia três novos presídios com um total de 4 mil vagas no Ceará

Medida visa desafogar presídios superlotados, segundo o governador.

Messias Borges
15 de Dezembro de 2025
carro com capo aberto, caso kaianne.
Segurança

'O capô aberto': 3º episódio de 'Sigilo Quebrado' mostra reviravolta no 'Caso Kaianne'

O inquérito revela a "engenharia criminosa".

Redação
15 de Dezembro de 2025
Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará
Segurança

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar no Ceará

Beijo teria motivado a revolta de dono do estabelecimento em Missão Velha, no Cariri.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Estrada asfaltada de pista simples atravessando uma área urbana, com faixas amarelas centrais e sinalização viária. Dois carros circulam em sentidos opostos. Ao redor da via há casas com telhados de cerâmica, vegetação seca e algumas palmeiras, além de morros ao fundo sob céu claro.
Segurança

Policial morre em acidente de carro na CE-257, em Santa Quitéria (CE)

Antônio Dionathan Eugênio Ávila integrava a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) há dez anos.

Redação
14 de Dezembro de 2025
viatura da policia interior sul.
Segurança

'Nova Okaida': quem são os membros da facção condenados a 40 anos de prisão no Ceará

Um terceiro acusado foi absolvido por todos os crimes.

Emanoela Campelo de Melo
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará, de cores preto e branco.
Segurança

Homem é preso por matar o próprio irmão com golpes de foice no Ceará

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Foto de um agente da polícia civil.
Segurança

Três homens são indiciados por produzir vídeos exaltando o crime no CE

Investigações iniciaram ainda em 2023.

Redação
14 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um perito forense, de costas, blusa azul, olhando para um computador, onde ele realiza uma análise balística.
Segurança

Fortaleza é a 3ª cidade do Brasil com mais inserções no banco nacional de análises balísticas

Os peritos encontraram 573 ligações de elementos balísticos apreendidos na capital cearense com outras ocorrências.

Messias Borges
14 de Dezembro de 2025
Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro
Segurança

Motorista arrancou arma da mão de assaltante enquanto dirigia com suspeito pendurado no carro

Episódio ocorrido em Fortaleza (CE) fez com que vítima iniciasse uma vaquinha para pagar prejuízos.

Letícia do Vale
13 de Dezembro de 2025
Homem caminha com braços amarrados e pano na boca após pular de carro em movimento e escapar de sequestro.
Segurança

Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará

O caso foi enquadrado nos crimes de sequestro e cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

Gabriela Custódio
13 de Dezembro de 2025
Três policiais militares ao lado de uma viatura.
Segurança

Adolescente é apreendido em Maranguape (CE), suspeito de matar homem em frente à criança

Ele já tinha dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem é uma colagem de três frames. No primeiro, um homem com uma faca, no segundo, outro homem arremessa um objeto e, no terceiro, um policial rende o agressor.
Segurança

Policial militar a caminho do serviço impede tentativa de homicídio a faca em Canindé (CE)

Dois homens trocavam agressões e um deles usou uma faca para atacar o desafeto.

Redação
13 de Dezembro de 2025
policial da draco, pcce.
Segurança

De ataques a provedores a ameaças em velórios: facções avançam no Interior do Ceará

Sede de provedor de internet na cidade de Graça foi incendiado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de home preso em flagrante por feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Suspeito de matar ex-mulher foi do Exército e ameaçou 'descarregar revólver' em quem adoeceu filho

Diego Almeida Castro foi preso em flagrante suspeito de feminicídio da psicóloga Karine Gonçalves.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Diego Almeida Castro, preso em flagrante por suspeita de feminicídio em Missão Velha.
Segurança

Ex-marido suspeito de matar psicóloga brigava pela guarda do filho com a vítima

A polícia teve acesso ao celular de Karine, onde foram encontradas mensagens enviadas pelo homem.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de um edifício moderno com arquitetura contemporânea, cercado por palmeiras e um céu parcialmente nublado, ideal para negócios e eventos.
Segurança

TJCE exonera servidora suspeita de aumentar em até 50% o próprio salário

Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por crime de peculato.

Redação
13 de Dezembro de 2025
A foto mostra uma mulher branca, com cabelo preto e roupa vermelha. Ela morreu no Município de Monsenhor Tabosa, em maio de 2023.
Segurança

Polícia aguarda parecer da Pefoce há quase um ano para concluir inquérito por morte no CE

A Perícia Forense respondeu que todos os laudos periciais foram enviados à Polícia Civil.

Redação
13 de Dezembro de 2025