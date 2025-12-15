Quadrilha é presa sob suspeita de expulsar moradores e pichar bairros de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (15), quatro suspeitos de expulsar moradores do bairro Mondubim e Aracapé, em Fortaleza.

Segundo a polícia, o grupo é responsável por pichações associadas a uma facção criminosa de origem carioca e por forçar moradores a deixarem suas casas.

Durante a ação, os suspeitos foram capturados em posse de uma arma de fogo, munições, dinheiro e três aparelhos celulares.

A operação é resultado de um trabalho de inteligência realizado por equipes da 2ª Seccional e dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia da Capital (DPC).

Após a identificação dos alvos, os investigadores localizaram os quatro suspeitos, que, conforme apurado, seriam responsáveis pelas pichações e por ações criminosas relacionadas ao grupo do qual fazem parte.

Os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo, ficando à disposição da Justiça.

Quem são os suspeitos

Entre os presos estão dois homens de 18 anos, sendo um deles com passagem por crime contra a fé pública, um homem de 21 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e roubo, e outro de 23 anos, com passagens por tráfico de drogas.

Com o grupo, foram apreendidos uma pistola, um carregador de pistola e três aparelhos celulares, segundo a polícia.

Denúncias

Informações que ajudem as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS. O sigilo é garantido.