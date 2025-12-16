Quem saiu em A Fazenda? Kathy é eliminada na roça especial

Kathy Maravilha foi a participante eliminada na roça especial de "A Fazenda 17" na noite dessa segunda-feira (15). A DJ recebeu somente 1,59% dos votos e acabou deixando o programa.

Com o resultado, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita e Walério Araújo se juntaram a Duda Wendling e Saory Cardoso na última berlinda do programa, que definirá os quatro finalistas.

Kathy foi parar na berlinda no domingo (14), após o anúncio do resultado da prova especial. Somente o pai de Viih Tube ficou de fora da competição, por recomendação médica, então foi direto para a zona de eliminação.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA ESPECIAL

No sábado (13), aconteceu o sorteio das duplas que disputariam a prova final, que ficaram como: Dudu com Kathy, Duda Wendling com Saory Cardoso, e Mesquita com Walério.

No campo de provas, elas precisavam ser ágeis e sintonizadas para levar três luzes de lasers até a saída do labirinto.

Como funcionava? Um jogador ficava no topo da torre dando as coordenadas e o parceiro ficava embaixo, para movimentar as alavancas que giravam os espelhos e refletiam as luzes até o lugar correto.

Duda e Saory fizeram o menor tempo e escaparam da roça especial. Como resultado, os quatro perdedores, além de Fabiano, foram direto para a zona de eliminação.