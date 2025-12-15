Eric Idle recorda conversa com Rob Reiner horas antes de morte

O ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, e a esposa, Michele Singer, de 68, foram encontrados mortos na residência do casal, em Los Angeles, nesse domingo (14). Após a notícia, o ator e comediante Eric Idle usou as redes sociais para relembrar a última conversa que teve com o cineasta.

“Rob Reiner era um homem adorável. Conversei com ele ontem à noite por mais de uma hora. Sempre gostei da sua companhia. Conheci-o na casa do pai dele, em 1975. Ele estava me contando sobre as filmagens em Stonehenge e seus pensamentos sobre o futuro. Isso é tão horrível. Vou sentir falta dele. Um homem inteligente, talentoso e muito reflexivo. Tão horrível”, escreveu Idle.

Veja também Zoeira Rob Reiner e a esposa são encontrados mortos em casa, nos EUA

Segundo uma fonte ouvida pela Associated Press (AP), Rob Reiner e Michele Singer apresentavam ferimentos provocados por facas. O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que o caso será investigado como homicídio.

De acordo com a revista People, o principal suspeito do crime seria o filho do casal, Nick Reiner. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. A publicação também afirma que a família divulgou um comunicado lamentando as mortes.

"É com profundo pesar que anunciamos a trágica morte de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", diz a nota, ainda segundo a People.

Trajetória nas telas

Reiner integrou, recentemente, o elenco da série “The Bear”. Ele também ficou marcado pela atuação na sitcom “All in the Family”, nos anos 1970, e por dirigir filmes consagrados como “Conta Comigo” (1986), “Harry & Sally – Feitos Um para o Outro” (1989), “Isto é Spinal Tap” (1984) e “O Presidente Americano” (1995).