CAPTEI: Onde o poder almoça, o Ceará avança

A sexta-feira ganhou verniz institucional e perfume de alta sociedade na Casa da Indústria.
Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, abriu as portas para o tradicional almoço anual do Sistema, recebendo o governador Elmano de Freitas sob clima de harmonia produtiva e agenda cheia.
Legenda:
Elmano de Freitas, Rosangela e Ricardo Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evandro Leitão, Rosangela e Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Romeu Audigueri
Foto:
LC Moreira
Foi edição de homenagens, assinaturas estratégicas e muito
“olhar que vale contrato”.
Legenda:
José Antunes Mota, Elmano de Freitas e Ricardo Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assinaturas de Contratos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assinaturas de Contratos
Foto:
LC Moreira
Antes do cerimonial,
o salão fervia.
“Estreias” do comparecimento de sócios muito à vontade, sorriso de vitrine. O burburinho festivo tinha trilhos!
Legenda:
Erivaldo Arrais, Larissa Gaspar e José Carlos Pontes
Foto:
LC Moreira
Antigos rivais? De mãos dadas, literalmente, provando que o tempo também é ativo financeiro. A-do-rei!
Legenda:
Fernando Cirino, Beto Studart e Jorge Parente
Foto:
LC Moreira
Rostos novos chamaram atenção, entre eles um carioca de família cearense, trazendo notícias quentes do Preá via grupo imobiliário. Eduardo Bismarck circulava leve, com papo de novos voos e futuro promissor —
buzz positivo.
Legenda:
Chico Esteves, Luiz Viga, Edgar Gadelha, Eduardo Juaçaba e Eduardo Bismarck
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Juaçaba, Alexandre Engels, Edgar Gadelha e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
O encontro, organizado com precisão pela Kanguru de André Verçosa, reuniu ministros, magistrados, parlamentares, jornalistas, ex-presidentes da FIEC e o PIB que decide.
Legenda:
André Verçosa e Cid Marconi
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cid Marconi e Egidio Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Moraes, Haley Carvalho, Heráclito Vieira e Juvêncio Viana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Juaçaba, Franzé Gomes e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Domingos Neto, Gabriela de Palhano, Eliane Brasil, André Figueiredo, Leonidas Cristino e Adail Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victor Ximenes, Jeritza Gurgel e Alex Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino Dias de Sousa e Elmano de Freitas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Chiquinho Feitosa e Igor Queiroz Barroso
Foto:
LC Moreira
Ricardo Cavalcante emocionou ao anunciar a
Medalha Roberto Proença de Macêdo e celebrou os 75 anos da Casa, com livro entregue em off ao governador.
Legenda:
Ricardo Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Homenagem ao Dr Roberto Macedo
Foto:
LC Moreira
Elmano de Freitas retribuiu em números, investimentos e decretos, reforçando a sintonia entre público e privado.
Em resumo: almoço servido, alianças firmadas e Ceará muito bem-posicionado no tabuleiro.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Elmano de Freitas e Ivana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alcir Porto, João Guimarães e Agostinho Alcântara
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos e Tom Prado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amarílio Cavalcante e Aniceto Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Artur Bruno, Jeritza Gurgel e Lauro Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Jeritza Gurgel, Alex Magalhães e Victor Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Machado e José Nunes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cid Marconi e Ednilton Soárez
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Maia, Jurandir Picanço, Erildo Pontes e Luiz Eduardo Moraes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cid Marconi e Armando Abreu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiano Maia e José Antunes Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tibério Burlamaqui e Valdomiro Távora
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tiago Guimarães e João Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tiago Guimarães, Ricardo Liebman, Joaquim Caracas e Luciano Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tales de Sá Cavalcante e Cândido Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sérgio Melo e Erivaldo Arrais
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roseane Medeiros e Márcia Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juvêncio Viana e Danilo Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Euvaldo Bringel e Elmano de Freitas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Euvaldo Bringel e Eliane Brasil
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola e Honório Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Firmo de Castro e Paulo André Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiano Maia, Deusmar Queirós e Pedro Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Danilo Serpa, Erinaldo Dantas, Tin Gomes e Juvêncio Viana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Deodato Ramalho e Eliane Brasil
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eunicio Oliveira e Fernando Cirino
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Everardo Telles, Haroldo Parente, Heitor Studart e Egídio Serpa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Euvaldo Bringel e José Roberto Nogueira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Cirino e Eunício Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ivana Bezerra, Jeritza Gurgel e Carla Matos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Galiza, Marcos André Borges e Carla Matos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Gurgel e Paulo Nóbrega
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edaudro Bismarck e Miguel Dias Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gerson Cecchini, Fernanda e Renê Pessoa, Miguel Dias Filho, Roberto Pessoa, Cid Marconi e Acilon Gonçalves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme Bismarck, Larissa Gaspar, Lia Ferreira Gomes e Guilherme Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme e Evandro Colares, Luciano Cavalcante, Marcos Oliveira e Armando Praça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel e Haley Carvalho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Joaquim Caracas, Egídio Serpa e Luciano Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ivana Bezerra, Martinha Freire e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José Carlos e Carla Pontes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juvêncio Viana, Rafael Moraes e Hugo Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José Dias, Antônio Vidal, Randal Pompeu e Marcos André Borges
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lauro Chaves, Beto Studart e Jorge Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juvêncio Viana e Túlio Studart
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Girão, Deusmar Queirós e Assis Machado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcia Pinheiro, Roseane Medeiros e Sandra Monteiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcio Dutra e Ricardo Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marco Aurélio Cabral, Jeritza Gurgel e Adriano Muniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lauro Chaves e José Roberto Nogueira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lúcio Bonfim, José Nunes e Francisco Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiz Fernando Barbosa, Carlos Rubens, Sérgio Lopes e Darlan Moreira
Foto:
LC Moeira
Legenda:
Marcos André Borges e Carla Matos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Marrocos e Edson Diógenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Oliveira, José Dias, Everardo Telles e Randal Pompeu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Soares e Carlos Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana Landim e Hugo Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola, Cid Marconi e André Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Max Quintino, Juvêncio Viana e Fábio Feijó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Miguel Dias Filho e Roberto Pessoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rogério Pinheiro e Walter Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Reginaldo Braga, Edson Ferreira Junior e Joaquim Cartaxo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Ladeia, Ana Lúcia Mota e Ivana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rita Granjeiro e João Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Liebman e Ednilton Soárez
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Leal, Fernando Cirino, Beto Studart e Jorge Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Leal, Everardo Telles, Cláudio Targino e Ricardo Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Reginaldo Vasconcelos e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael Fujita e Tiago Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Selbarck, Euvaldo Bringel, José Roberto Nogueira e Tom Prado
Foto:
LC Moreira