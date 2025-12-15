Diário do Nordeste
CAPTEI: Onde o poder almoça, o Ceará avança

Tradicional encontro da FIEC mistura verniz institucional, alta sociedade e decisões que reposicionam o Estado no tabuleiro nacional

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Elmano de Freitas e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

A sexta-feira ganhou verniz institucional e perfume de alta sociedade na Casa da Indústria.

Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, abriu as portas para o tradicional almoço anual do Sistema, recebendo o governador Elmano de Freitas sob clima de harmonia produtiva e agenda cheia.

Legenda: Elmano de Freitas, Rosangela e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Rosangela e Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Romeu Audigueri
Foto: LC Moreira

Foi edição de homenagens, assinaturas estratégicas e muito “olhar que vale contrato”.

Legenda: José Antunes Mota, Elmano de Freitas e Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Assinaturas de Contratos
Foto: LC Moreira

Legenda: Assinaturas de Contratos
Foto: LC Moreira

Antes do cerimonial, o salão fervia.

“Estreias” do comparecimento de sócios muito à vontade, sorriso de vitrine. O burburinho festivo tinha trilhos!

Legenda: Erivaldo Arrais, Larissa Gaspar e José Carlos Pontes
Foto: LC Moreira

Antigos rivais? De mãos dadas, literalmente, provando que o tempo também é ativo financeiro. A-do-rei!

Legenda: Fernando Cirino, Beto Studart e Jorge Parente
Foto: LC Moreira

Rostos novos chamaram atenção, entre eles um carioca de família cearense, trazendo notícias quentes do Preá via grupo imobiliário. Eduardo Bismarck circulava leve, com papo de novos voos e futuro promissor — buzz positivo.

Legenda: Chico Esteves, Luiz Viga, Edgar Gadelha, Eduardo Juaçaba e Eduardo Bismarck
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Juaçaba, Alexandre Engels, Edgar Gadelha e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

O encontro, organizado com precisão pela Kanguru de André Verçosa, reuniu ministros, magistrados, parlamentares, jornalistas, ex-presidentes da FIEC e o PIB que decide.

Legenda: André Verçosa e Cid Marconi
Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Egidio Serpa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Moraes, Haley Carvalho, Heráclito Vieira e Juvêncio Viana
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Juaçaba, Franzé Gomes e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Neto, Gabriela de Palhano, Eliane Brasil, André Figueiredo, Leonidas Cristino e Adail Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Jeritza Gurgel e Alex Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Elmano de Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Feitosa e Igor Queiroz Barroso
Foto: LC Moreira

Ricardo Cavalcante emocionou ao anunciar a Medalha Roberto Proença de Macêdo e celebrou os 75 anos da Casa, com livro entregue em off ao governador.

Legenda: Ricardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem ao Dr Roberto Macedo
Foto: LC Moreira

Elmano de Freitas retribuiu em números, investimentos e decretos, reforçando a sintonia entre público e privado.

Em resumo: almoço servido, alianças firmadas e Ceará muito bem-posicionado no tabuleiro.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

