CAPTEI: Onde o poder almoça, o Ceará avança

A sexta-feira ganhou verniz institucional e perfume de alta sociedade na Casa da Indústria.

Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, abriu as portas para o tradicional almoço anual do Sistema, recebendo o governador Elmano de Freitas sob clima de harmonia produtiva e agenda cheia.

Legenda: Elmano de Freitas, Rosangela e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Rosangela e Ricardo Cavalcante, Elmano de Freitas e Romeu Audigueri Foto: LC Moreira

Foi edição de homenagens, assinaturas estratégicas e muito “olhar que vale contrato”.

Legenda: José Antunes Mota, Elmano de Freitas e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Assinaturas de Contratos Foto: LC Moreira

Antes do cerimonial, o salão fervia.

“Estreias” do comparecimento de sócios muito à vontade, sorriso de vitrine. O burburinho festivo tinha trilhos!

Legenda: Erivaldo Arrais, Larissa Gaspar e José Carlos Pontes Foto: LC Moreira

Antigos rivais? De mãos dadas, literalmente, provando que o tempo também é ativo financeiro. A-do-rei!

Legenda: Fernando Cirino, Beto Studart e Jorge Parente Foto: LC Moreira

Rostos novos chamaram atenção, entre eles um carioca de família cearense, trazendo notícias quentes do Preá via grupo imobiliário. Eduardo Bismarck circulava leve, com papo de novos voos e futuro promissor — buzz positivo.

Legenda: Chico Esteves, Luiz Viga, Edgar Gadelha, Eduardo Juaçaba e Eduardo Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Juaçaba, Alexandre Engels, Edgar Gadelha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

O encontro, organizado com precisão pela Kanguru de André Verçosa, reuniu ministros, magistrados, parlamentares, jornalistas, ex-presidentes da FIEC e o PIB que decide.

Legenda: André Verçosa e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Egidio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Moraes, Haley Carvalho, Heráclito Vieira e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Juaçaba, Franzé Gomes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Neto, Gabriela de Palhano, Eliane Brasil, André Figueiredo, Leonidas Cristino e Adail Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Ximenes, Jeritza Gurgel e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Feitosa e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Ricardo Cavalcante emocionou ao anunciar a Medalha Roberto Proença de Macêdo e celebrou os 75 anos da Casa, com livro entregue em off ao governador.

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem ao Dr Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Elmano de Freitas retribuiu em números, investimentos e decretos, reforçando a sintonia entre público e privado.

Em resumo: almoço servido, alianças firmadas e Ceará muito bem-posicionado no tabuleiro.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Elmano de Freitas e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Alcir Porto, João Guimarães e Agostinho Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Tom Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante e Aniceto Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Jeritza Gurgel e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Jeritza Gurgel, Alex Magalhães e Victor Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Machado e José Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Ednilton Soárez Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Maia, Jurandir Picanço, Erildo Pontes e Luiz Eduardo Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Armando Abreu Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Maia e José Antunes Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Tibério Burlamaqui e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Guimarães e João Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Guimarães, Ricardo Liebman, Joaquim Caracas e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Cândido Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Melo e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros e Márcia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo de Castro e Paulo André Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Maia, Deusmar Queirós e Pedro Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Erinaldo Dantas, Tin Gomes e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Deodato Ramalho e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Eunicio Oliveira e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Telles, Haroldo Parente, Heitor Studart e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Euvaldo Bringel e José Roberto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino e Eunício Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Jeritza Gurgel e Carla Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Galiza, Marcos André Borges e Carla Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Gurgel e Paulo Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Edaudro Bismarck e Miguel Dias Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Gerson Cecchini, Fernanda e Renê Pessoa, Miguel Dias Filho, Roberto Pessoa, Cid Marconi e Acilon Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bismarck, Larissa Gaspar, Lia Ferreira Gomes e Guilherme Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Evandro Colares, Luciano Cavalcante, Marcos Oliveira e Armando Praça Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Haley Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Caracas, Egídio Serpa e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Martinha Freire e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos e Carla Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana, Rafael Moraes e Hugo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: José Dias, Antônio Vidal, Randal Pompeu e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Chaves, Beto Studart e Jorge Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana e Túlio Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Girão, Deusmar Queirós e Assis Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Pinheiro, Roseane Medeiros e Sandra Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Dutra e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio Cabral, Jeritza Gurgel e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Chaves e José Roberto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Bonfim, José Nunes e Francisco Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Fernando Barbosa, Carlos Rubens, Sérgio Lopes e Darlan Moreira Foto: LC Moeira

Legenda: Marcos André Borges e Carla Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Marrocos e Edson Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Oliveira, José Dias, Everardo Telles e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Soares e Carlos Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Landim e Hugo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola, Cid Marconi e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Max Quintino, Juvêncio Viana e Fábio Feijó Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Dias Filho e Roberto Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Pinheiro e Walter Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Braga, Edson Ferreira Junior e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Ladeia, Ana Lúcia Mota e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Granjeiro e João Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Liebman e Ednilton Soárez Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Leal, Fernando Cirino, Beto Studart e Jorge Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Leal, Everardo Telles, Cláudio Targino e Ricardo Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Fujita e Tiago Guimarães Foto: LC Moreira