'Viver Sertanejo' com Daniel convida Moacyr Franco neste domingo (14)

O programa "Viver Sertanejo" recebe, neste domingo (14), o ator, cantor e compositor brasileiro Moacyr Franco. O bate-papo será transmitido pela TV Globo a partir das 10h, após o "Globo Rural", com comando do cantor Daniel.

Durante a entrevista, Moacyr relembrará composições e sua trajetória de vida. O artista é conhecido por atuações icônicas, como o Jeca Gay em "A Praça é Nossa", e músicas de sucesso, como "Ainda Ontem Chorei de Saudade", canção sertaneja que estará presente no programa.

Em divulgação para as redes sociais, o "Viver Sertanejo" afirma para o público de casa: "pode ter certeza que o que não vai faltar é assunto".

Está é a primeira parte desse encontro entre os artistas, em comemoração aos 70 anos de carreira de Moacyr.

O programa também contará com a presença da dupla Mococa & Paraíso, que seguirá com a conversa também na semana seguinte.

"Viver Sertanejo" é um programa da TV Globo que completará um ano na próxima segunda-feira (15). Ele é comandado pelo conhecido cantor de sertanejo Daniel, que recebe artistas de diferentes gerações deste gênero musical para trocas afetivas e performances musicais.