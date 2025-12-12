O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?
Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.
O Big Brother Brasil ocorre com participantes de todos os estados brasileiros. A cada edição, surge uma nova oportunidade de ganhar uma quantia milionária e mudar de vida. O Diário do Nordeste fez um levantamento dos estados com mais vencedores do programa.
Após 25 edições, a maioria dos ganhadores se concentram na região Sudeste, com 12 vencedores distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Ranking de estados com mais campeões do BBB
São Paulo: 7 vencedores
O estado de São Paulo lidera com a maior quantidade de ganhadores do prêmio. Dentre os nomes que integram essa lista, estão:
- Kleber Bambam, do BBB 1
- Rodrigo Cowboy, do BBB 2
- Diego Alemão, do BBB 7
- Rafinha Ribeiro, do BBB 8
- Maria Melilo, do BBB 11
- Vanessa Mesquita, do BBB 14
- Thelma Assis, do BBB 20
Rio de Janeiro: 3 vencedores
Sendo um dos estados com maior número de participantes no reality, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar de vencedores.
- Cida dos Santos, do BBB 4
- Max Porto, do BBB 9
- Arthur Aguiar, do BBB 22
Bahia: 3 vencedores
Assim como o Rio de Janeiro, Bahia teve três vencedores, incluindo um participante das últimas edições.
- Jean Wyllys, do BBB 5
- Mara Viana, do BBB 6
- Davi Brito, do BBB 24
Goiás: 2 vencedores
O estado do Centro-Oeste já teve dois vencedores.
- Dhomini Ferreira, do BBB 3
- Munik Nunes, do BBB 16
Minas Gerais: 2 vencedoras
Minas Gerais também conta com dois títulos, ambos de mulheres.
- Fernanda Keulla, do BBB 13
- Paula von Sperling, do BBB 19
Paraná: 2 vencedores
O estado do Sul do país tem dois vencedores, incluindo uma participante das últimas edições.
- Cézar Lima, do BBB 15
- Amanda Meirelles, do BBB 23
Rio Grande do Sul: 2 vencedores
O Rio Grande do Sul é o último estado que possui dois ganhadores do BBB.
- Marcelo Dourado, do BBB 10
- Emilly Araújo, do BBB 17
Estados com apenas 1 vencedor
Outros estados também marcaram edições do programa, mas contam com apenas um vencedor. Dentre eles, estão:
- Acre: Gleici Damasceno, do BBB 18
- Ceará: Renata Saldanha, do BBB 25
- Mato Grosso do Sul: Fael Cordeiro, do BBB 12
- Paraíba: Juliette Freire, do BBB 21