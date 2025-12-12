O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

O Big Brother Brasil ocorre com participantes de todos os estados brasileiros. A cada edição, surge uma nova oportunidade de ganhar uma quantia milionária e mudar de vida. O Diário do Nordeste fez um levantamento dos estados com mais vencedores do programa.

Após 25 edições, a maioria dos ganhadores se concentram na região Sudeste, com 12 vencedores distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Ranking de estados com mais campeões do BBB

São Paulo: 7 vencedores

O estado de São Paulo lidera com a maior quantidade de ganhadores do prêmio. Dentre os nomes que integram essa lista, estão:

Kleber Bambam, do BBB 1

Rodrigo Cowboy, do BBB 2

Diego Alemão, do BBB 7

Rafinha Ribeiro, do BBB 8

Maria Melilo, do BBB 11

Vanessa Mesquita, do BBB 14

Thelma Assis, do BBB 20

Rio de Janeiro: 3 vencedores

Sendo um dos estados com maior número de participantes no reality, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar de vencedores.

Cida dos Santos, do BBB 4

Max Porto, do BBB 9

Arthur Aguiar, do BBB 22

Bahia: 3 vencedores

Assim como o Rio de Janeiro, Bahia teve três vencedores, incluindo um participante das últimas edições.

Jean Wyllys, do BBB 5

Mara Viana, do BBB 6

Davi Brito, do BBB 24

Goiás: 2 vencedores

O estado do Centro-Oeste já teve dois vencedores.

Dhomini Ferreira, do BBB 3

Munik Nunes, do BBB 16

Minas Gerais: 2 vencedoras

Minas Gerais também conta com dois títulos, ambos de mulheres.

Fernanda Keulla, do BBB 13

Paula von Sperling, do BBB 19

Paraná: 2 vencedores

O estado do Sul do país tem dois vencedores, incluindo uma participante das últimas edições.

Cézar Lima, do BBB 15

Amanda Meirelles, do BBB 23

Rio Grande do Sul: 2 vencedores

O Rio Grande do Sul é o último estado que possui dois ganhadores do BBB.

Marcelo Dourado, do BBB 10

Emilly Araújo, do BBB 17

Estados com apenas 1 vencedor

Outros estados também marcaram edições do programa, mas contam com apenas um vencedor. Dentre eles, estão: