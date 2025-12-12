Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 21:28)
Zoeira
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Legenda: Vencedores do Big Brother Brasil.
Foto: Globo/Kiko Cabral e Manoella Mello

O Big Brother Brasil ocorre com participantes de todos os estados brasileiros. A cada edição, surge uma nova oportunidade de ganhar uma quantia milionária e mudar de vida. O Diário do Nordeste fez um levantamento dos estados com mais vencedores do programa. 

Após 25 edições, a maioria dos ganhadores se concentram na região Sudeste, com 12 vencedores distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Ranking de estados com mais campeões do BBB

São Paulo: 7 vencedores

O estado de São Paulo lidera com a maior quantidade de ganhadores do prêmio. Dentre os nomes que integram essa lista, estão: 

  • Kleber Bambam, do BBB 1
  • Rodrigo Cowboy, do BBB 2
  • Diego Alemão, do BBB 7
  • Rafinha Ribeiro, do BBB 8
  • Maria Melilo, do BBB 11
  • Vanessa Mesquita, do BBB 14
  • Thelma Assis, do BBB 20

Rio de Janeiro: 3 vencedores

Sendo um dos estados com maior número de participantes no reality, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar de vencedores.

  • Cida dos Santos, do BBB 4
  • Max Porto, do BBB 9
  • Arthur Aguiar, do BBB 22

Bahia: 3 vencedores

Assim como o Rio de Janeiro, Bahia teve três vencedores, incluindo um participante das últimas edições.

  • Jean Wyllys, do BBB 5
  • Mara Viana, do BBB 6
  • Davi Brito, do BBB 24

Goiás: 2 vencedores

O estado do Centro-Oeste já teve dois vencedores.

  • Dhomini Ferreira, do BBB 3
  • Munik Nunes, do BBB 16

Minas Gerais: 2 vencedoras

Minas Gerais também conta com dois títulos, ambos de mulheres. 

  • Fernanda Keulla, do BBB 13
  • Paula von Sperling, do BBB 19

Paraná: 2 vencedores

O estado do Sul do país tem dois vencedores, incluindo uma participante das últimas edições.

  • Cézar Lima, do BBB 15
  • Amanda Meirelles, do BBB 23

Rio Grande do Sul: 2 vencedores

O Rio Grande do Sul é o último estado que possui dois ganhadores do BBB.

  • Marcelo Dourado, do BBB 10
  • Emilly Araújo, do BBB 17

Estados com apenas 1 vencedor

Outros estados também marcaram edições do programa, mas contam com apenas um vencedor. Dentre eles, estão: 

  • Acre: Gleici Damasceno, do BBB 18
  • Ceará: Renata Saldanha, do BBB 25
  • Mato Grosso do Sul: Fael Cordeiro, do BBB 12
  • Paraíba: Juliette Freire, do BBB 21

 

