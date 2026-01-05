Campeã do BBB 4, Cida Santos relembra golpe e diz se voltaria ao reality

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 4, Cida Santos afirma que não descarta um retorno ao reality show caso receba um convite. Com a estreia de uma nova edição prevista para a próxima segunda-feira (12) e a presença de ex-participantes no elenco, a ex-sister avalia que hoje teria uma postura completamente diferente no jogo.

“Não podemos perder a oportunidade. Eu acho que seria uma boa, eu iria jogar muito, porque hoje eu tenho outra mentalidade. Na época em que eu participei, era tudo muito novo, eu não tinha experiência, não conhecia nada. Hoje eu não estou aqui para levar desaforo de ninguém para casa. Iriam conhecer a nova Cidoca. Aquela bobona e caladinha já passou há muito tempo”, disse, em entrevista ao jornal O Globo.

Cida tinha apenas 20 anos quando entrou no programa, ainda trabalhando como babá, e saiu campeã com o prêmio de R$ 500 mil. Anos depois, porém, ela revelou ter sido vítima de um golpe financeiro, o que resultou na perda da casa onde investiu grande parte do dinheiro. Fiadora de um imóvel, acabou assumindo uma dívida que não foi paga.

Com o prêmio atual do programa chegando a R$ 3 milhões, o maior da história, Cida garante que faria escolhas bem diferentes se tivesse uma nova chance.

“Investiria em imóveis com certeza, que era o meu sonho. Mas eu era muito nova, não tinha muita experiência. Hoje eu aplicaria meu dinheiro e teria poucas amizades, como eu tenho atualmente, e confiaria cada dia menos no ser humano. Hoje em dia eu seleciono mais as pessoas para estarem comigo. Tenho outra cabeça. E a vida tem que seguir. Acho que a gente passa por momentos difíceis, mas é para aprender e evoluir”.

Morando em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Cida vive com a filha de 18 anos e também é mãe de um jovem de 22. Atualmente, ela trabalha com produções na internet e diz que segue sendo reconhecida nas ruas pela passagem no BBB.

“A galera não esquece. Eles falam: ‘Você tem que voltar para o ‘BBB’, falta você lá’. Esse carinho, graças a Deus, é o ano todo, aonde eu passo. Parece que foi tipo assim, um ano atrás, e não 22 anos, porque as pessoas lembram perfeitamente. É muito gostoso isso”.