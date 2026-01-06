Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeito do Rio faz enquete sobre megashow e cita nove artistas

Gestor pediu ajuda nas redes sociais para escolher atração.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Nomes como Beyoncé, Cold Play e Adele estão em lista de opções do prefeito do Rio de Janeiro.
Legenda: Nomes como Beyoncé, Cold Play e Adele estão em lista de opções do prefeito do Rio de Janeiro.
Foto: Reprodução/Instagram.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (6), ao pedir indicações de nomes da música internacional para realizar o megashow anual da cidade na Praia de Copacabana. Em postagem, ele publicou ainda fotos de nove grandes atrações.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu o prefeito do Rio. O gestor publicou o texto com fotos de Paul McCartney, Adele, Rihanna, Beyoncé, Bono Vox (U2), Chris Martin (Coldplay), Britney Spears, Justin Bieber e Shakira em post. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Mulher descobre golpe de falso Brad Pitt após esperar ator em aeroporto no Brasil

teaser image
Zoeira

Jayne Trcka, atriz de 'Todo Mundo em Pânico', morre aos 62 anos

A última a fazer o megashow no RJ foi Lady Gaga. O evento entrou para a história ao reunir cerca de 2,1 milhões de pessoas na orla carioca, segundo a Riotur.

Comentários engraçados

Em tom de brincadeira, uma usuária do Instagram escreveu na postagem do prefeito: "Pra mim seria um EPIC moment. A Britney voltando com suas facas no palco… uma versão novo testamento! E a Riri deixando as crianças com a babá, largando a Mary Kay e vindo cantar no Rio. Mas, sendo realista, acho que vem a Shasha ou a Bey. Porque tem que ser diva pop. Diva pop é o que engaja".

Outro seguidor de Eduardo Paes deu três motivos para o prefeito trazer o grupo U2 ao Brasil. "Traga o U2 que será lendário. Eu como fã vou te dar motivos: 1 - desde 1998, o U2 não faz show aqui no Rio só em SP (Morumbi). 2 - Este ano, o U2 completa 50 anos de carreira e 3 - Eu vc e todos que tem bom gosto querem a maior bando do Mundo no Rio será lendário".

Assuntos Relacionados
Nomes como Beyoncé, Cold Play e Adele estão em lista de opções do prefeito do Rio de Janeiro.
Zoeira

Prefeito do Rio faz enquete sobre megashow e cita nove artistas

Gestor pediu ajuda nas redes sociais para escolher atração.

Redação
Há 43 minutos
Wagner Moura foi um dos convidados do Late Night with Seth Meyers.
Zoeira

Wagner Moura fala de política e carreira em talk show dos EUA

Ator promoveu “O Agente Secreto” e comentou cinema brasileiro em alta.

Redação
Há 1 hora
Imagem da fisiculturista Jayne Trcka, que participou de Todo Mundo em Pânico.
Zoeira

Jayne Trcka, atriz de 'Todo Mundo em Pânico', morre aos 62 anos

Fisiculturista estadunidense foi encontrada desacordada em sua cozinha.

Redação
05 de Janeiro de 2026
O BBB 26 estreia em 12 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt.
Zoeira

BBB 26 estreia em uma semana; veja o que já foi revelado

Nova edição aposta em veteranos, Casas de Vidro e interatividade total.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Mulher sobre golpe com falso Brad Pitt e espera artista em aeroporto.
Zoeira

Mulher descobre golpe de falso Brad Pitt após esperar ator em aeroporto no Brasil

Vítima acreditava estar vivendo um romance virtual com a estrela de Hollywood.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Stranger Things: Netflix revela documentário da 5ª temporada final
Zoeira

Stranger Things: Netflix revela documentário da 5ª temporada final

Produção acompanha os bastidores do encerramento da série e já tem data de estreia.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Tadeu Schmidt com camisa vermelha segurando um telefone e sorrindo em um jardim na casa do BBB 26. Imagem usada em matéria sobre participantes do núcleo pipoca do programa.
Zoeira

BBB 26: participantes do grupo 'pipoca' serão conhecidos na sexta (9)

Reality show estreia na próxima segunda-feira (12).

Redação
05 de Janeiro de 2026
Cida Santos foi a vencedora do BBB 4. na foto, ela veste um vestido branco.
Zoeira

Campeã do BBB 4, Cida Santos relembra golpe e diz se voltaria ao reality

Cida ganhou R$ 500 mil na quarta edição do programa.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Nicole Bahls posa para a foto de roupa verde.
Zoeira

Nicole Bahls relata voo desviado após ataque na Venezuela: "Só acontece comigo"

Influenciadora contou que rota mudou e avião fez escala em Miami.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Henri Castelli marcou a localização das postagens como se estivesse na Toscana, na Itália.
Zoeira

Henri Castelli simula viagem à Itália e levanta rumores do BBB

Ator marcou Toscana, mas publicação foi feita em hotel no interior paulista.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia colorida do grupo de K-pop BTS, com os sete integrantes posando juntos contra um fundo amarelo claro. Eles vestem jaquetas de estilo casual e streetwear.
Zoeira

BTS anuncia novo álbum e turnê após integrantes cumprirem serviço militar

Disco terá 14 faixas e será lançado em 20 de março.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Cantor Jung Kook se apresenta no palco sob luz azul, segurando um microfone, com camisa preta aberta e tatuagens visíveis no braço, enquanto canta diante do público.
Zoeira

Brasileira é presa em Seul por perseguição a Jung Kook, astro do BTS

A suspeita já tinha causado tumulto na casa do artista em outras duas ocasiões

Redação
04 de Janeiro de 2026
A gata Renata não passou despercebida e viralizou na internet.
Zoeira

Gata invade análise da GloboNews sobre Maduro e viraliza

Felina de Fernando Gabeira apareceu ao vivo e roubou a atenção.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Lucas pediu desculpas a Ivete em vídeo publicado na internet.
Zoeira

Repórter se desculpa após cuspir em Ivete Sangalo

Lucas Almeida publicou vídeo após episódio ao vivo no Réveillon.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Juliano Floss estaria confirmado no BBB 26.
Zoeira

BBB26: Juliano Floss surge como novo nome do Camarote, diz perfil

Influenciador e dançarino é apontado como confirmado no reality show da Globo.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Evangeline Lilly se tornou famosa mundialmente ao viver Kate, em
Zoeira

Evangeline Lilly diz ter sequelas no cérebro após acidente

Atriz contou nas redes que exames indicaram prejuízos cognitivos.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Zoeira

Wagner Moura e filme brasileiro disputam Critics Choice hoje

Ator concorre em duas categorias e “O Agente Secreto” busca prêmio internacional.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Cariúcha gravou um vídeo chorando para as redes sociais sobre o episódio.
Zoeira

Cariúcha diz ter sido agredida por médico e pede socorro

Apresentadora relatou conflito em Balneário Camboriú e apagou vídeo.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Colagem com fotos de Isabel Veloso no hospital.
Zoeira

Pai de Isabel Veloso fala sobre internação da filha: 'nem mesmo os médicos têm respostas'

Jovem de 19 anos está hospitalizada há cerca de 30 dias em Curitiba e enfrenta complicações graves após transplante de medula óssea.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Rosalía anda pelo Centro do Rio.
Zoeira

Rosalía passeia pelo Centro do Rio e visita feira de antiguidades; veja fotos

Cantora espanhola está no Brasil desde o último dia 29 e tem circulado por pontos turísticos e culturais da cidade.

Redação
03 de Janeiro de 2026