Prefeito do Rio faz enquete sobre megashow e cita nove artistas

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (6), ao pedir indicações de nomes da música internacional para realizar o megashow anual da cidade na Praia de Copacabana. Em postagem, ele publicou ainda fotos de nove grandes atrações.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem!", escreveu o prefeito do Rio. O gestor publicou o texto com fotos de Paul McCartney, Adele, Rihanna, Beyoncé, Bono Vox (U2), Chris Martin (Coldplay), Britney Spears, Justin Bieber e Shakira em post.

A última a fazer o megashow no RJ foi Lady Gaga. O evento entrou para a história ao reunir cerca de 2,1 milhões de pessoas na orla carioca, segundo a Riotur.

Comentários engraçados

Em tom de brincadeira, uma usuária do Instagram escreveu na postagem do prefeito: "Pra mim seria um EPIC moment. A Britney voltando com suas facas no palco… uma versão novo testamento! E a Riri deixando as crianças com a babá, largando a Mary Kay e vindo cantar no Rio. Mas, sendo realista, acho que vem a Shasha ou a Bey. Porque tem que ser diva pop. Diva pop é o que engaja".

Outro seguidor de Eduardo Paes deu três motivos para o prefeito trazer o grupo U2 ao Brasil. "Traga o U2 que será lendário. Eu como fã vou te dar motivos: 1 - desde 1998, o U2 não faz show aqui no Rio só em SP (Morumbi). 2 - Este ano, o U2 completa 50 anos de carreira e 3 - Eu vc e todos que tem bom gosto querem a maior bando do Mundo no Rio será lendário".