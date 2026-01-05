Diário do Nordeste
Jayne Trcka, atriz de 'Todo Mundo em Pânico', morre aos 62 anos

Fisiculturista estadunidense foi encontrada desacordada em sua cozinha.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da fisiculturista Jayne Trcka, que participou de Todo Mundo em Pânico.
Legenda: A atriz morreu em dezembro do ano passado.
Foto: Divulgação/Dimension Films/Chris Large.

A atriz e fisiculturista Jayne Trcka, conhecida por sua participação no filme "Todo Mundo em Pânico", morreu aos 62 anos. O óbito ocorreu no dia 12 de dezembro, mas foi divulgado apenas nesta segunda-feira (5), pelo portal TMZ.

O filho da artista confirmou que o corpo de Jayne foi descoberto na casa dela em San Diego, nos Estados Unidos. Os amigos tinham feito diversas tentativas de contato, quando avisaram as autoridades.

Uma amiga foi responsável por encontrar a atriz inconsciente na cozinha da casa dela. A causa da morte continua sendo investigada.

Atuação em 'Todo Mundo em Pânico'

No filme dirigido por Keenen Ivory Wayans, e lançado em setembro de 2000, Jayne interpretou Miss Mann, a professora de educação física da escola. 

Ela contracenou com atores como Anna Faris, Marlon Wayans e Shawn Wayans. Após participação neste filme, ela conseguiu espaço em outras produções no cinema e na televisão, como o filme de terror "The Black Magic" (2002) e a comédia "Cattle Call" (2006).

Redação
Há 31 minutos
