Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em busca do Oscar, Wagner Moura é capa de revista ao lado de Adam Sandler e mais atores

O ator brasileiro está em campanha para indicação ao Oscar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
sete atores cotados para o oscar 2026, dentre eles wagner moura.
Legenda: Os atores estão na capa da revista cotados como 'grupo seleto'.
Foto: Reprodução.

O ator brasileiro Wagner Moura é capa da revista The Hollywood Reporter ao lado de nomes conhecidos internacionalmente, como Adam Sandler.

Em comum, Wagner ('O Agente Secreto'), Adam ('Jay Kelly') e os demais astros da indústria cinematográfica Dwayne Johnson ('Coração de Lutador'), Jacob Elordi ('Frankenstein'), Jeremy Allen White ('Springsteen: Salve-me Do Desconhecido'), Mark Hamill ('A Vida de Chuck') e Michael B. Jordan ('Pecadores') são nomes cotados para o Oscar 2026.

A publicação estampa o seleto grupo na capa e diz que reuniu sete atores da 'Lista A' do mundo: "todos em busca do primeiro Oscar da carreira".

Os atores participaram de uma conversa com a revista norte-americana.

COTADO PARA O OSCAR

Wagner Moura está cotado para receber uma indicação na categoria de Melhor Ator, pelo filme O Agente Secreto, em exibição nos cinemas.

Ao lado da carreira, o ator brasileiro já recebeu mais de 20 prêmios e também concorre no Critics Choice Awards e Globo de Ouro.

As indicações ao Oscar estão previstas para serem divulgadas no próximo dia 22 de janeiro.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto que contém a cantora Rosalía no Brasil.
Zoeira

Fãs de Rosalía invadem perfil de brasileiro, após fotos com a cantora em Ipanema (RJ)

Artista espanhola veio passar a virada do ano no Brasil.

Redação
Há 1 hora
sete atores cotados para o oscar 2026, dentre eles wagner moura.
Zoeira

Em busca do Oscar, Wagner Moura é capa de revista ao lado de Adam Sandler e mais atores

O ator brasileiro está em campanha para indicação ao Oscar.

Redação
Há 1 hora
Joe Keery é uma das atrações do Lollapalooza Brasil deste ano.
Zoeira

Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

O artista se apresenta no Brasil em março deste ano.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Taylor Swift estava entre os convidados do casamento de Este Haim.
Zoeira

Taylor Swift aposta em look dourado no casamento de Este Haim

Cantora prestigiou a amiga em cerimônia de Ano-Novo na Califórnia.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Atriz Isabela Garcia fala em um programa de auditório
Zoeira

Atriz Isabela Garcia está de volta às novelas da Globo após sete anos

A artista integra o elenco de 'Quem Ama Cuida', próxima trama das 21h de Walcyr Carrasco.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Alok com braços levantados, atrás de pick up de som.
Zoeira

Ventania interrompe show de Alok em alto mar

DJ suspendeu apresentação após rajadas fortes atingirem passageiros.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Bianca Andrade posa para foto vestindo cropped com cores e bandeira do Brasil.
Zoeira

Bianca Andrade passa réveillon com filho no Ceará

Influenciadora mudou os planos e escolheu virada tranquila em família.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto mostra ator Will Smith de camiseta branca, com jaqueta preta, sorrindo.
Zoeira

Will Smith é acusado de assédio sexual e de demissão injusta por violinista

Músico integrava a banda do ator em turnê internacional.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Montagem com foto de Bruna segurando a bicicleta.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

Casal aproveita dias de descanso ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira trocaram comentários após o término do namoro.
Zoeira

Diogo Nogueira reage a post de Paolla Oliveira após troca de comentários

Ex-casal interagiu nas redes sociais após o fim do relacionamento.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Andressa Urach voltou a causar polêmica ao dizer que gravou vídeo adulto com o filho mais velho.
Zoeira

Andressa Urach causa polêmica ao anunciar vídeo adulto com o filho

Declaração da influenciadora gerou forte reação e reacendeu debate nas redes.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Imagem da ex-BBB Paulinha Leite, conhecida por já ter ganhado diversos prêmios em loterias.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada

Paulinha é conhecida por prêmios em loterias e tem empresa que intermedia bolões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
A jornalista Ana Paula Renault posa para uma foto em um estúdio de televisão, passando as mãos pelos cabelos loiros ondulados enquanto encara a câmera com uma expressão séria. Ela veste uma blusa preta acetinada e um colar dourado, sob a iluminação forte dos refletores que aparecem ao fundo do cenário.
Zoeira

Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória

Ex-sister da edição de 2016, a jornalista acumula experiências em realities e na TV.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ilustração com vários adolescentes e adultos em clima de suspense, em tons de vermelho e preto; ao centro, uma garota estende as mãos como se tivesse poderes, enquanto figuras sombrias e uma criatura ameaçadora surgem ao fundo.
Zoeira

Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

Último episódio da série foi lançado nas últimas horas de 2025.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma colagem composta por três fotos individuais de celebridades brasileiras, organizadas lado a lado. À esquerda, a influenciadora Mileide Mihaile posa para a câmera. Ela tem longos cabelos pretos ondulados e usa um vestido dourado brilhante, todo bordado com paetês, com um decote em
Zoeira

Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Cores, brilhos e leveza foram apostas em lugares como Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Loterias Caixa.
Zoeira

"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada

Após às 23h, houve a informação do adiamento.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo
Zoeira

Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo

Festa da virada no Aterro da Praia de Iracema conta com nove atrações musicais

Redação
31 de Dezembro de 2025
Montagem com fotos de Sabrina Sato, Vini Jr., Virgínia Fonseca e Mileide Mihaile na virada do ano de 2025 para 2026.
Zoeira

Veja os looks dos famosos para a virada de ano

Celebridades do esporte, da arte e da internet já compartilharam registros das roupas usadas no ano novo.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Público de Fortaleza no reveillon de 2026.
Zoeira

Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).

Letícia do Vale e Lucas Monteiro
31 de Dezembro de 2025
paolla oliveira repassando coroa para virginia.
Zoeira

Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Para 2026, o posto está confirmado para Virginia.

Redação
31 de Dezembro de 2025