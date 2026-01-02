Em busca do Oscar, Wagner Moura é capa de revista ao lado de Adam Sandler e mais atores

O ator brasileiro Wagner Moura é capa da revista The Hollywood Reporter ao lado de nomes conhecidos internacionalmente, como Adam Sandler.

Em comum, Wagner ('O Agente Secreto'), Adam ('Jay Kelly') e os demais astros da indústria cinematográfica Dwayne Johnson ('Coração de Lutador'), Jacob Elordi ('Frankenstein'), Jeremy Allen White ('Springsteen: Salve-me Do Desconhecido'), Mark Hamill ('A Vida de Chuck') e Michael B. Jordan ('Pecadores') são nomes cotados para o Oscar 2026.

A publicação estampa o seleto grupo na capa e diz que reuniu sete atores da 'Lista A' do mundo: "todos em busca do primeiro Oscar da carreira".

Os atores participaram de uma conversa com a revista norte-americana.

COTADO PARA O OSCAR

Wagner Moura está cotado para receber uma indicação na categoria de Melhor Ator, pelo filme O Agente Secreto, em exibição nos cinemas.

Ao lado da carreira, o ator brasileiro já recebeu mais de 20 prêmios e também concorre no Critics Choice Awards e Globo de Ouro.

As indicações ao Oscar estão previstas para serem divulgadas no próximo dia 22 de janeiro.