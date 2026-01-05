Stranger Things: Netflix revela documentário da 5ª temporada final

A Netflix anunciou um documentário inédito sobre a última temporada de “Stranger Things”. Intitulado “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary”, o especial ganhou seu primeiro trailer e promete mostrar os bastidores do encerramento da série.

A estreia está marcada para 12 de janeiro, com exibição exclusiva na Netflix.

Spin off

Em entrevista ao Deadline, Ross Duffer, um dos criadores do show, comentou rumores e deu pistas sobre a nova produção derivada do universo da série.

"Não sei se quero, mas vou dizer, no entanto, que não é Hopper mencionando Montauk. Não existe um spin-off de Montauk. Aquilo foi mais uma piscadela para os fãs, aqueles fãs mais dedicados que sabem que a série começou intitulada Montauk", disse em entrevista ao Deadline.

"Obviamente não se trata da Holly e das crianças, nem nada parecido. É algo muito menor. Já dissemos isso antes: a ideia do spin-off ainda está em fase inicial, mas é uma mitologia completamente nova. Então, está conectada e vai responder a algumas perguntas que as pessoas têm, e há algumas questões pendentes que não foram respondidas no final da série, mas que serão respondidas no spin-off. No fim das contas, tem sua própria história e sua própria mitologia", concluiu.

Com base no que já foi revelado pelos irmãos Duffer, o projeto derivado:

não envolve o Mundo Invertido ;

; traz história, ambientação, personagens e elenco inéditos;

se passa em outra década;

conta com forte envolvimento dos Duffer, mas sem eles como showrunners;

tem ligação com a pedra encontrada por Henry na caverna, responsável por conectá-lo ao Devorador de Mentes.

“Stranger Things” acompanha um grupo de adolescentes que se vê no centro de conspirações governamentais na cidade fictícia de Hawkins, nos EUA, durante os anos 1980. A trama mistura amizade, suspense e terror a partir do contato com uma dimensão paralela conhecida como Mundo Invertido.

O elenco principal reúne Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Winona Ryder e David Harbour.

As 5 temporadas já estão completas no catálogo da Netflix.