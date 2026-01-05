Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Stranger Things: Netflix revela documentário da 5ª temporada final

Produção acompanha os bastidores do encerramento da série e já tem data de estreia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira

A Netflix anunciou um documentário inédito sobre a última temporada de “Stranger Things”. Intitulado “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 Documentary”, o especial ganhou seu primeiro trailer e promete mostrar os bastidores do encerramento da série.

A estreia está marcada para 12 de janeiro, com exibição exclusiva na Netflix.

Spin off

Em entrevista ao Deadline, Ross Duffer, um dos criadores do show, comentou rumores e deu pistas sobre a nova produção derivada do universo da série. 

"Não sei se quero, mas vou dizer, no entanto, que não é Hopper mencionando Montauk. Não existe um spin-off de Montauk. Aquilo foi mais uma piscadela para os fãs, aqueles fãs mais dedicados que sabem que a série começou intitulada Montauk", disse em entrevista ao Deadline.

"Obviamente não se trata da Holly e das crianças, nem nada parecido. É algo muito menor. Já dissemos isso antes: a ideia do spin-off ainda está em fase inicial, mas é uma mitologia completamente nova. Então, está conectada e vai responder a algumas perguntas que as pessoas têm, e há algumas questões pendentes que não foram respondidas no final da série, mas que serão respondidas no spin-off. No fim das contas, tem sua própria história e sua própria mitologia", concluiu.

Com base no que já foi revelado pelos irmãos Duffer, o projeto derivado:

  • não envolve o Mundo Invertido;
  • traz história, ambientação, personagens e elenco inéditos;
  • se passa em outra década;
  • conta com forte envolvimento dos Duffer, mas sem eles como showrunners;
  • tem ligação com a pedra encontrada por Henry na caverna, responsável por conectá-lo ao Devorador de Mentes.

Veja também

teaser image
Zoeira

Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

teaser image
Zoeira

Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

“Stranger Things” acompanha um grupo de adolescentes que se vê no centro de conspirações governamentais na cidade fictícia de Hawkins, nos EUA, durante os anos 1980. A trama mistura amizade, suspense e terror a partir do contato com uma dimensão paralela conhecida como Mundo Invertido.

O elenco principal reúne Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de Maya Hawke, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Winona Ryder e David Harbour.

As 5 temporadas já estão completas no catálogo da Netflix.

Assuntos Relacionados
Stranger Things: Netflix revela documentário da 5ª temporada final
Zoeira

Stranger Things: Netflix revela documentário da 5ª temporada final

Produção acompanha os bastidores do encerramento da série e já tem data de estreia.

Redação
Há 1 hora
Tadeu Schmidt com camisa vermelha segurando um telefone e sorrindo em um jardim na casa do BBB.
Zoeira

BBB 26: participantes do grupo 'pipoca' serão conhecidos na sexta (9)

Reality show estreia na próxima segunda-feira (12).

Redação
Há 2 horas
Cida Santos foi a vencedora do BBB 4. na foto, ela veste um vestido branco.
Zoeira

Campeã do BBB 4, Cida Santos relembra golpe e diz se voltaria ao reality

Cida ganhou R$ 500 mil na quarta edição do programa.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Nicole Bahls posa para a foto de roupa verde.
Zoeira

Nicole Bahls relata voo desviado após ataque na Venezuela: "Só acontece comigo"

Influenciadora contou que rota mudou e avião fez escala em Miami.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Henri Castelli marcou a localização das postagens como se estivesse na Toscana, na Itália.
Zoeira

Henri Castelli simula viagem à Itália e levanta rumores do BBB

Ator marcou Toscana, mas publicação foi feita em hotel no interior paulista.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia colorida do grupo de K-pop BTS, com os sete integrantes posando juntos contra um fundo amarelo claro. Eles vestem jaquetas de estilo casual e streetwear.
Zoeira

BTS anuncia novo álbum e turnê após integrantes cumprirem serviço militar

Disco terá 14 faixas e será lançado em 20 de março.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Cantor Jung Kook se apresenta no palco sob luz azul, segurando um microfone, com camisa preta aberta e tatuagens visíveis no braço, enquanto canta diante do público.
Zoeira

Brasileira é presa em Seul por perseguição a Jung Kook, astro do BTS

A suspeita já tinha causado tumulto na casa do artista em outras duas ocasiões

Redação
04 de Janeiro de 2026
A gata Renata não passou despercebida e viralizou na internet.
Zoeira

Gata invade análise da GloboNews sobre Maduro e viraliza

Felina de Fernando Gabeira apareceu ao vivo e roubou a atenção.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Lucas pediu desculpas a Ivete em vídeo publicado na internet.
Zoeira

Repórter se desculpa após cuspir em Ivete Sangalo

Lucas Almeida publicou vídeo após episódio ao vivo no Réveillon.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Juliano Floss estaria confirmado no BBB 26.
Zoeira

BBB26: Juliano Floss surge como novo nome do Camarote, diz perfil

Influenciador e dançarino é apontado como confirmado no reality show da Globo.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Evangeline Lilly se tornou famosa mundialmente ao viver Kate, em
Zoeira

Evangeline Lilly diz ter sequelas no cérebro após acidente

Atriz contou nas redes que exames indicaram prejuízos cognitivos.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Zoeira

Wagner Moura e filme brasileiro disputam Critics Choice hoje

Ator concorre em duas categorias e “O Agente Secreto” busca prêmio internacional.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Cariúcha gravou um vídeo chorando para as redes sociais sobre o episódio.
Zoeira

Cariúcha diz ter sido agredida por médico e pede socorro

Apresentadora relatou conflito em Balneário Camboriú e apagou vídeo.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Colagem com fotos de Isabel Veloso no hospital.
Zoeira

Pai de Isabel Veloso fala sobre internação da filha: 'nem mesmo os médicos têm respostas'

Jovem de 19 anos está hospitalizada há cerca de 30 dias em Curitiba e enfrenta complicações graves após transplante de medula óssea.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Rosalía anda pelo Centro do Rio.
Zoeira

Rosalía passeia pelo Centro do Rio e visita feira de antiguidades; veja fotos

Cantora espanhola está no Brasil desde o último dia 29 e tem circulado por pontos turísticos e culturais da cidade.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Inês Brasil, Dani Calabresa e Narcisa Tamborindeguy na sala da casa do BBB 26.
Zoeira

'Vamos desapegar dos ex', diz Narcisa em nova chamada do BBB; web aponta indireta para Boninho

A 26ª edição do reality show estreia no dia 12 de janeiro.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Mesmo grávida, Lore Improta irá desfilar no Carnaval do Rio pela Viradouro.
Zoeira

Sapucaí 2026 reúne famosas como musas do Grupo Especial

Artistas veteranas e estreantes intensificam treinos para brilhar no Rio.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Esta imagem apresenta um retrato de meio-corpo do renomado humorista brasileiro Renato Aragão, conhecido como Didi. Ele é um homem branco, de idade avançada, com rugas expressivas ao redor dos olhos e da boca, e cabelos curtos e grisalhos. Ele está posicionado de perfil parcial, voltado para a direita, exibindo um sorriso suave que revela os dentes superiores. Veste uma jaqueta branca de estilo esportivo com zíperes e botões, sobreposta a uma camisa social também branca que possui uma pequena estrela escura bordada no peito. O fundo é escuro e levemente desfocado, onde se nota a presença parcial de outra pessoa à direita e uma mão com unhas vermelhas em primeiro plano, sugerindo que ele está em um evento social ou sendo entrevistado.
Zoeira

Renato Aragão é alvo de cobrança de mais de R$ 500 mil por dívida de IPTU

Débitos do artista de 90 anos se referem a mansão no bairro Recreio dos Bandeirantes.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Foto que contém a cantora Rosalía no Brasil.
Zoeira

Fãs de Rosalía invadem perfil de brasileiro, após fotos com a cantora em Ipanema (RJ)

Artista espanhola veio passar a virada do ano no Brasil.

Redação
02 de Janeiro de 2026
sete atores cotados para o oscar 2026, dentre eles wagner moura.
Zoeira

Em busca do Oscar, Wagner Moura é capa de revista ao lado de Adam Sandler e mais atores

O ator brasileiro está em campanha para indicação ao Oscar.

Redação
02 de Janeiro de 2026