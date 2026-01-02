Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

O artista se apresenta no Brasil em março deste ano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Joe Keery é uma das atrações do Lollapalooza Brasil deste ano.
Legenda: Joe Keery é uma das atrações do Lollapalooza Brasil deste ano.
Foto: Reprodução/X.

A música “End of Beginning”, de Djo, nome artístico de Joe Kerry, alcançou o topo do ranking global do Spotify e recolocou o artista em evidência no cenário pop. Conhecido mundialmente por interpretar Steve Harrington em “Stranger Things”, o ator viu a canção ganhar novo fôlego com a repercussão do episódio final da série da Netflix, exibido em 31 de dezembro de 2025.

O sucesso acompanha a onda de nostalgia e emoção provocada pelo encerramento da produção, que mobilizou fãs ao redor do mundo. Steve, um dos personagens mais queridos desde as primeiras temporadas, voltou a dominar as conversas nas redes sociais, impulsionando o interesse pela carreira musical de Keery.

Veja também

teaser image
Zoeira

Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

teaser image
Zoeira

Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Embora o destaque recente esteja ligado ao fim da série, "End of Beginning" não é uma novidade para o público. A faixa já vinha circulando com força nas plataformas digitais nos últimos anos, especialmente por seu clima melancólico e referências à juventude do artista em Chicago. Em fevereiro de 2024, a música chegou a ocupar a 11ª posição na Billboard Hot 100.

O bom momento do Djo deve ganhar ainda mais projeção nos próximos meses. Joe Keery está confirmado como atração do Lollapalooza Brasil, em março, o que promete ampliar o alcance da música e consolidar sua presença também no mercado brasileiro.

Assuntos Relacionados
Joe Keery é uma das atrações do Lollapalooza Brasil deste ano.
Zoeira

Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

O artista se apresenta no Brasil em março deste ano.

Redação
Há 1 hora
Taylor Swift estava entre os convidados do casamento de Este Haim.
Zoeira

Taylor Swift aposta em look dourado no casamento de Este Haim

Cantora prestigiou a amiga em cerimônia de Ano-Novo na Califórnia.

Redação
Há 1 hora
Atriz Isabela Garcia fala em um programa de auditório
Zoeira

Atriz Isabela Garcia está de volta às novelas da Globo após sete anos

A artista integra o elenco de 'Quem Ama Cuida', próxima trama das 21h de Walcyr Carrasco.

Redação
Há 1 hora
Alok com braços levantados, atrás de pick up de som.
Zoeira

Ventania interrompe show de Alok em alto mar

DJ suspendeu apresentação após rajadas fortes atingirem passageiros.

Redação
Há 2 horas
Bianca Andrade posa para foto vestindo cropped com cores e bandeira do Brasil.
Zoeira

Bianca Andrade passa réveillon com filho no Ceará

Influenciadora mudou os planos e escolheu virada tranquila em família.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto mostra ator Will Smith de camiseta branca, com jaqueta preta, sorrindo.
Zoeira

Will Smith é acusado de assédio sexual e de demissão injusta por violinista

Músico integrava a banda do ator em turnê internacional.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Montagem com foto de Bruna segurando a bicicleta.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes pedalam com amigos em Alagoas

Casal aproveita dias de descanso ao lado de Sasha Meneghel e João Lucas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira trocaram comentários após o término do namoro.
Zoeira

Diogo Nogueira reage a post de Paolla Oliveira após troca de comentários

Ex-casal interagiu nas redes sociais após o fim do relacionamento.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Andressa Urach voltou a causar polêmica ao dizer que gravou vídeo adulto com o filho mais velho.
Zoeira

Andressa Urach causa polêmica ao anunciar vídeo adulto com o filho

Declaração da influenciadora gerou forte reação e reacendeu debate nas redes.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Imagem da ex-BBB Paulinha Leite, conhecida por já ter ganhado diversos prêmios em loterias.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada

Paulinha é conhecida por prêmios em loterias e tem empresa que intermedia bolões.

Redação
01 de Janeiro de 2026
A jornalista Ana Paula Renault posa para uma foto em um estúdio de televisão, passando as mãos pelos cabelos loiros ondulados enquanto encara a câmera com uma expressão séria. Ela veste uma blusa preta acetinada e um colar dourado, sob a iluminação forte dos refletores que aparecem ao fundo do cenário.
Zoeira

Ana Paula Renault é apontada como confirmada no BBB 26; relembre trajetória

Ex-sister da edição de 2016, a jornalista acumula experiências em realities e na TV.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ilustração com vários adolescentes e adultos em clima de suspense, em tons de vermelho e preto; ao centro, uma garota estende as mãos como se tivesse poderes, enquanto figuras sombrias e uma criatura ameaçadora surgem ao fundo.
Zoeira

Stranger Things: saiba quem morre e o que acontece no final da saga

Último episódio da série foi lançado nas últimas horas de 2025.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma colagem composta por três fotos individuais de celebridades brasileiras, organizadas lado a lado. À esquerda, a influenciadora Mileide Mihaile posa para a câmera. Ela tem longos cabelos pretos ondulados e usa um vestido dourado brilhante, todo bordado com paetês, com um decote em
Zoeira

Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Cores, brilhos e leveza foram apostas em lugares como Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Loterias Caixa.
Zoeira

"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada

Após às 23h, houve a informação do adiamento.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo
Zoeira

Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo

Festa da virada no Aterro da Praia de Iracema conta com nove atrações musicais

Redação
31 de Dezembro de 2025
Montagem com fotos de Sabrina Sato, Vini Jr., Virgínia Fonseca e Mileide Mihaile na virada do ano de 2025 para 2026.
Zoeira

Veja os looks dos famosos para a virada de ano

Celebridades do esporte, da arte e da internet já compartilharam registros das roupas usadas no ano novo.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Público de Fortaleza no reveillon de 2026.
Zoeira

Veja as primeiras imagens no Aterro da Praia de Iracema para o Réveillon 2026

Nove atrações musicais animam o público da Praia de Iracema nesta quarta-feira (31).

Letícia do Vale e Lucas Monteiro
31 de Dezembro de 2025
paolla oliveira repassando coroa para virginia.
Zoeira

Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Para 2026, o posto está confirmado para Virginia.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém a cantora Mart'nália.
Zoeira

Mart'nália perde figurino do show de Réveillon em assalto no Rio de Janeiro

Cantora e motorista foram abordados por criminosos na Zona Sul da cidade.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Três pessoas em pé em um espaço escuro, cercadas por chamas espalhadas pelo chão, com um veículo iluminado ao fundo.
Zoeira

Saiba que horas será lançado o episódio final de Stranger Things

A produção da Netflix faz sucesso há cinco temporadas.

Redação
31 de Dezembro de 2025