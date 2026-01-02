Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

A música “End of Beginning”, de Djo, nome artístico de Joe Kerry, alcançou o topo do ranking global do Spotify e recolocou o artista em evidência no cenário pop. Conhecido mundialmente por interpretar Steve Harrington em “Stranger Things”, o ator viu a canção ganhar novo fôlego com a repercussão do episódio final da série da Netflix, exibido em 31 de dezembro de 2025.

O sucesso acompanha a onda de nostalgia e emoção provocada pelo encerramento da produção, que mobilizou fãs ao redor do mundo. Steve, um dos personagens mais queridos desde as primeiras temporadas, voltou a dominar as conversas nas redes sociais, impulsionando o interesse pela carreira musical de Keery.

Embora o destaque recente esteja ligado ao fim da série, "End of Beginning" não é uma novidade para o público. A faixa já vinha circulando com força nas plataformas digitais nos últimos anos, especialmente por seu clima melancólico e referências à juventude do artista em Chicago. Em fevereiro de 2024, a música chegou a ocupar a 11ª posição na Billboard Hot 100.

O bom momento do Djo deve ganhar ainda mais projeção nos próximos meses. Joe Keery está confirmado como atração do Lollapalooza Brasil, em março, o que promete ampliar o alcance da música e consolidar sua presença também no mercado brasileiro.