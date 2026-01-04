Nicole Bahls relata voo desviado após ataque na Venezuela: "Só acontece comigo"

Nicole Bahls, de 40 anos, relatou nas redes sociais que acabou sendo impactada, ainda que indiretamente, pela crise envolvendo a Venezuela.

A influenciadora contou que o voo em que estava precisou mudar a rota por causa do fechamento do espaço aéreo do país sul-americano após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Nicole retornava ao Brasil depois de passar as festas de fim de ano na ilha de Saint Barth, no Caribe. O trajeto original previa a passagem pelo espaço aéreo venezuelano, mas, diante da situação, a aeronave foi obrigada a fazer uma escala não planejada em Miami, nos Estados Unidos.

"Passei pela guerra da Venezuela", relatou ela em seus Stories. "Sobrevoamos o bombardeio no momento que fecharam o tráfego aéreo e tivemos que retornar às pressas pro território americano".

Conhecida por levar situações inesperadas com leveza, a ex-panicat ainda brincou com o episódio. "Essas coisas só acontecem comigo", afirmou. "Se não tiver adrenalina, história e emoção, não sou eu".

Apesar do susto, Nicole garantiu que o clima dentro do avião foi tranquilo. "Quando eu acordei, olhei o aeroporto [de Miami] e achei que tinha chegado no Brasil", contou, em tom bem-humorado.

O atraso, no entanto, atrapalhou os planos da influenciadora. Ela lamentou ter perdido um compromisso que aguardava com expectativa no Rio de Janeiro. "Eu só estou arrasada porque hoje tinha show do Henrique e Juliano no Rio, eu queria muito ir no show", disse.

Mesmo frustrada, Nicole destacou o alívio por ter chegado bem. "Eu queria chegar a tempo, mas eu acho que não vou. Mas, o mais importante, vou chegar com vida", completou. "No momento, só consigo agradecer a Deus por ter chegado em casa e pensar na minha cama".