Henri Castelli simula viagem à Itália e levanta rumores do BBB

Apontado com frequência como possível integrante do Camarote do BBB 26, Henri Castelli voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana e reacendeu as especulações sobre sua participação no reality show.

O ator, de 47 anos, publicou uma série de stories afirmando estar na Toscana, na Itália, mas o cenário estava, na verdade, em São Paulo.

Nos vídeos compartilhados no domingo, Henri aparece encantado com a paisagem e chega a marcar a localização como Toscana.

“Boa tarde, bom dia para alguns. Depois de tirar um cochilo, estou passando para dizer que acordei pensando: 'O país que mais gosto no mundo é a Itália'. E olha onde eu vim parar pra mostrar para vocês. Olha que paraíso. Você não escuta um barulho”, disse o ator, enquanto mostrava a vista da janela.

Apesar da ambientação europeia, o local não fica fora do Brasil. Segundo o Extra, Castelli estava hospedado em um hotel em Serra Negra, no interior paulista, conhecido justamente pela arquitetura inspirada em cidades da região central da Itália, com fachadas de tijolos aparentes e clima típico de vilarejo europeu.

No sábado anterior, o ator já havia feito um “tour italiano” sem sair do país ao visitar um restaurante especializado em massas na mesma cidade. Funcionários do local chegaram a publicar fotos ao lado dele, confirmando o paradeiro.

Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs do Big Brother Brasil foi o retorno de Henri Castelli ao X, antigo Twitter, rede social bastante usada por participantes para mobilizar torcidas durante o programa. No dia 27 de dezembro de 2025, ele anunciou a volta à plataforma. “Boa noite, cheguei nessa rede. Quero conversar com vocês, como vocês estão?”, escreveu.

Pouco depois, comemorou o crescimento rápido do perfil. “Vocês são incríveis, obrigado pelo acolhimento por aqui”, publicou. Entre posts sugestivos e movimentações estratégicas nas redes, o ator segue negando oficialmente os boatos, mas continua alimentando a curiosidade do público às vésperas do BBB 26.