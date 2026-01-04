Diário do Nordeste
Henri Castelli simula viagem à Itália e levanta rumores do BBB

Ator marcou Toscana, mas publicação foi feita em hotel no interior paulista.

Zoeira
Apontado com frequência como possível integrante do Camarote do BBB 26, Henri Castelli voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana e reacendeu as especulações sobre sua participação no reality show.

O ator, de 47 anos, publicou uma série de stories afirmando estar na Toscana, na Itália, mas o cenário estava, na verdade, em São Paulo.

Nos vídeos compartilhados no domingo, Henri aparece encantado com a paisagem e chega a marcar a localização como Toscana.

“Boa tarde, bom dia para alguns. Depois de tirar um cochilo, estou passando para dizer que acordei pensando: 'O país que mais gosto no mundo é a Itália'. E olha onde eu vim parar pra mostrar para vocês. Olha que paraíso. Você não escuta um barulho”, disse o ator, enquanto mostrava a vista da janela.

Apesar da ambientação europeia, o local não fica fora do Brasil. Segundo o Extra, Castelli estava hospedado em um hotel em Serra Negra, no interior paulista, conhecido justamente pela arquitetura inspirada em cidades da região central da Itália, com fachadas de tijolos aparentes e clima típico de vilarejo europeu.

No sábado anterior, o ator já havia feito um “tour italiano” sem sair do país ao visitar um restaurante especializado em massas na mesma cidade. Funcionários do local chegaram a publicar fotos ao lado dele, confirmando o paradeiro.

Outro detalhe que chamou a atenção dos fãs do Big Brother Brasil foi o retorno de Henri Castelli ao X, antigo Twitter, rede social bastante usada por participantes para mobilizar torcidas durante o programa. No dia 27 de dezembro de 2025, ele anunciou a volta à plataforma. “Boa noite, cheguei nessa rede. Quero conversar com vocês, como vocês estão?”, escreveu.

Pouco depois, comemorou o crescimento rápido do perfil. “Vocês são incríveis, obrigado pelo acolhimento por aqui”, publicou. Entre posts sugestivos e movimentações estratégicas nas redes, o ator segue negando oficialmente os boatos, mas continua alimentando a curiosidade do público às vésperas do BBB 26.

