BBB26: Juliano Floss surge como novo nome do Camarote, diz perfil

A pouco mais de uma semana da estreia do BBB26, as especulações sobre os famosos que integrarão o grupo Camarote seguem movimentando as redes sociais. Neste sábado (3), um novo nome ganhou força após ser divulgado pela página Realitys Comentei, no X, antigo Twitter.

Segundo o perfil, o influenciador e dançarino Juliano Floss já estaria confirmado na próxima edição do reality show da TV Globo. O nome chamou atenção não apenas pela carreira nas redes e na dança, mas também por seu relacionamento: ele namora há quase dois anos com a cantora Marina Sena.

A mesma página já havia adiantado outros possíveis participantes do Camarote, como o ex-jogador Edílson Capetinha, a ex-BBB Ana Paula Renault e os atores Christiane Torloni e Henri Castelli, aumentando ainda mais a expectativa do público.

Antes do Natal, Realitys Comentei afirmou que Christiane Torloni teria aceitado o convite para participar do programa, que será comandado por Tadeu Schmidt a partir do dia 12. Já Henri Castelli teve o nome ventilado dias antes, reacendendo a nostalgia dos fãs que acompanharam seus papéis marcantes em novelas da emissora.

Recentemente, Tadeu Schmidt também comentou sobre a nova temporada e elevou ainda mais a curiosidade dos telespectadores. O apresentador prometeu que a seleção de participantes será “extraordinária”.

Em conversa com Ana Maria Braga, ele ainda garantiu que, além das celebridades, o BBB26 contará com o retorno de ex-participantes, prometendo surpresas na composição do elenco.