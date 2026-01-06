Diário do Nordeste
Blogueirinha deixa DiaTV e negocia com a Globo, diz colunista

Influenciador Bruno Matos encerra parceria iniciada em 2019 e avalia novos projetos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto: Reprodução/Instagram.
Foto: Reprodução/Instagram.

O influenciador Bruno Matos, responsável pela personagem Blogueirinha, decidiu não seguir com a parceria firmada com a DiaTV, plataforma de streaming ligada à Dia Estúdio. O contrato, em vigor desde 2019, não será renovado, o que deve interromper a produção de atrações como "De Frente com Blogueirinha" e a novela humorística "Blogueirinha, A Feia" a partir de 2026.

A saída ocorre em meio a divergências nos bastidores e dificuldades enfrentadas ao longo de 2025 para a formação de listas de convidados. O tom ácido da personagem teria gerado resistência de alguns nomes de maior projeção, o que impactou diretamente a dinâmica do programa.

Além disso, a audiência do "De Frente com Blogueirinha" apresentou queda recente. Episódios mais novos deixaram de alcançar marcas expressivas de visualizações no YouTube, ficando abaixo de números que antes eram frequentes.

Blogueirinha no BBB 26?

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco. Ainda segundo apuração do colunista Gabriel Vaquer, Bruno Matos mantém conversas com a Globo para possíveis novos trabalhos. A emissora já havia demonstrado interesse em integrar o artista ao seu elenco fixo, após participações pontuais em atrações e produções recentes.

Nos corredores da TV, também circula a possibilidade de Bruno Matos integrar o elenco de convidados famosos do BBB 26. A relação oficial de participantes do grupo camarote será anunciada pela Globo na próxima semana.

