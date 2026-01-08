IPTU Fortaleza 2026 pode ser pago a partir desta quinta-feira (8)
Contribuinte terá desconto no pagamento em cota única.
A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza, a partir desta quinta-feira (8), o acesso ao boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026.
O boleto pode ser acessado no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) ou no Fortaleza Digital. O pagamento pode ser feito em cota única ou de forma parcelada, em até 11 vezes. Ao todo, 870 mil imóveis da Capital devem pagar o imposto neste ano.
Quem optar pelo pagamento em cota única poderá ter três opções de desconto, conforme o vencimento do boleto:
- até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;
- até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;
- até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.
Ainda será possível parcelar o IPTU em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês.
Veja também
Como acessar o boleto do IPTU 2026 em Fortaleza?
No site da Sefin ou no Fortaleza Digital é possível consultar os boletos (para pagamento em cota única ou parcelado), clicando no banner "IPTU 2026".
Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com os boletos a vencer.
A Sefin informou que cerca de 32 mil boletos físicos serão enviados pelos Correios para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto com boleto impresso.
Quem tem direito à isenção do IPTU 2026?
Em Fortaleza, 167.385 imóveis estão isentos do pagamento do IPTU em 2026. Deste número, um total de 144.052 unidades é isento devido ao valor venal do imóvel (até R$ 101.260,13).
Outros casos de isenção seguem requisitos da Lei Complementar 159 (2013):
- Pessoa aposentada e pensionista;
- Ex-combatente;
- Pessoa inválida;
- Pessoa menor órfã de pai e mãe;
- Associação de moradores;
- Sede de clube social;
- Imóvel locado ou cedido a órgão público municipal;
- Servidor municipal;
- Empregado público;
- Viúvo;
- Imóvel locado ou cedido a templo religioso;
- Polígono do Centro.
Conforme a Sefin, entre os requisitos para isenção de pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão: renda mensal familiar inferior ou igual a três salários mínimos, possuir apenas um imóvel no Município com valor venal de até R$ 136.311,70.
A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.
Para os contribuintes no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), a isenção do imóvel pode ser concedida se o valor venal for inferior a R$ 149.941,41.
Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2026 até 10 de março, com os documentos que comprovem a situação.
Descontos para inscritos no programa Nota Fortaleza
Quem participa do programa Nota Fortaleza pode pagar o IPTU com até 10% de desconto, na primeira cota única.
Para isso, é preciso ter se inscritos no programa até o dia 30 de novembro de 2025. Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 1/12/2024 e 30/11/2025) e o valor venal do imóvel. A tabela com a pontuação está disponível no site.
Calendário de Pagamentos do IPTU 2026 em Fortaleza
6 de fevereiro - Pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da primeira parcela.
6 de março - Pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da segunda parcela.
8 de abril - Pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da terceira parcela.
Para quem optar pelo parcelamento, as parcelas do IPTU 2026 vencem sempre no quinto dia útil de cada mês.
- 1ª parcela - até 6 de fevereiro;
- 2ª parcela - até 6 de março;
- 3ª parcela - até 8 de abril;
- 4ª parcela - até 8 de maio;
- 5ª parcela - até 9 de junho;
- 6ª parcela - até 7 de julho;
- 7ª parcela - até 7 de agosto;
- 8ª parcela - até 8 de setembro;
- 9ª parcela - até 7 de outubro;
- 10ª parcela - até 9 de novembro;
- 11ª parcela - até 7 de dezembro.