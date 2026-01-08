Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

IPTU Fortaleza 2026 pode ser pago a partir desta quinta-feira (8)

Contribuinte terá desconto no pagamento em cota única.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Paisagem urbana da Beira-Mar de Fortaleza com inúmeros prédios altos e espigões sob um céu claro, destacando a arquitetura vertical e a infraestrutura de rua. Imagem ilustra reportagem sobre o IPTU 2026.
Legenda: Ao todo, 870 mil imóveis de Fortaleza devem pagar o IPTU 2026.
Foto: Kid Junior.

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza, a partir desta quinta-feira (8), o acesso ao boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026.

O boleto pode ser acessado no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) ou no Fortaleza Digital. O pagamento pode ser feito em cota única ou de forma parcelada, em até 11 vezes. Ao todo, 870 mil imóveis da Capital devem pagar o imposto neste ano.

Quem optar pelo pagamento em cota única poderá ter três opções de desconto, conforme o vencimento do boleto:

  • até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;
  • até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;
  • até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.

Ainda será possível parcelar o IPTU em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês. 

Veja também

teaser image
Negócios

Por que Itapipoca lidera há anos o ranking da gasolina mais cara do Ceará?

teaser image
Negócios

Veja lista de 77 materiais que não podem ser cobrados em escolas, segundo o Procon

teaser image
Negócios

PIB de Itaitinga dispara quase 50%; veja as cidades que mais cresceram no Ceará

Como acessar o boleto do IPTU 2026 em Fortaleza?

No site da Sefin ou no Fortaleza Digital é possível consultar os boletos (para pagamento em cota única ou parcelado), clicando no banner "IPTU 2026".

Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com os boletos a vencer.

A Sefin informou que cerca de 32 mil boletos físicos serão enviados pelos Correios para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto com boleto impresso.

Quem tem direito à isenção do IPTU 2026?

Em Fortaleza, 167.385 imóveis estão isentos do pagamento do IPTU em 2026. Deste número, um total de 144.052 unidades é isento devido ao valor venal do imóvel (até R$ 101.260,13).

Outros casos de isenção seguem requisitos da Lei Complementar 159 (2013):

  • Pessoa aposentada e pensionista;
  • Ex-combatente;
  • Pessoa inválida;
  • Pessoa menor órfã de pai e mãe;
  • Associação de moradores;
  • Sede de clube social;
  • Imóvel locado ou cedido a órgão público municipal;
  • Servidor municipal;
  • Empregado público;
  • Viúvo;
  • Imóvel locado ou cedido a templo religioso;
  • Polígono do Centro.

Conforme a Sefin, entre os requisitos para isenção de pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão: renda mensal familiar inferior ou igual a três salários mínimos, possuir apenas um imóvel no Município com valor venal de até R$ 136.311,70.

A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.

Para os contribuintes no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), a isenção do imóvel pode ser concedida se o valor venal for inferior a R$ 149.941,41.

Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2026 até 10 de março, com os documentos que comprovem a situação.

Descontos para inscritos no programa Nota Fortaleza

Quem participa do programa Nota Fortaleza pode pagar o IPTU com até 10% de desconto, na primeira cota única.

Para isso, é preciso ter se inscritos no programa até o dia 30 de novembro de 2025. Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 1/12/2024 e 30/11/2025) e o valor venal do imóvel. A tabela com a pontuação está disponível no site

Calendário de Pagamentos do IPTU 2026 em Fortaleza

6 de fevereiro - Pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da primeira parcela.

6 de março - Pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da segunda parcela.

8 de abril - Pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da terceira parcela.

Para quem optar pelo parcelamento, as parcelas do IPTU 2026 vencem sempre no quinto dia útil de cada mês.

  • 1ª parcela - até 6 de fevereiro; 
  • 2ª parcela - até 6 de março;
  • 3ª parcela - até 8 de abril;
  • 4ª parcela - até 8 de maio;
  • 5ª parcela - até 9 de junho; 
  • 6ª parcela - até 7 de julho;
  • 7ª parcela - até 7 de agosto;
  • 8ª parcela - até 8 de setembro;
  • 9ª parcela - até 7 de outubro;
  • 10ª parcela - até 9 de novembro;
  • 11ª parcela - até 7 de dezembro. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem mostra fachada do banco master
Victor Ximenes

Banco Master: Cearenses vivem angústia à espera de dinheiro do CDB

Passados quase dois meses da liquidação do banco, investidores se veem num limbo

Victor Ximenes
Há 18 minutos
Volante da Mega-sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (8).

Redação
Há 42 minutos
Paisagem urbana da Beira-Mar de Fortaleza com inúmeros prédios altos e espigões sob um céu claro, destacando a arquitetura vertical e a infraestrutura de rua. Imagem ilustra reportagem sobre o IPTU 2026.
Negócios

IPTU Fortaleza 2026 pode ser pago a partir desta quinta-feira (8)

Contribuinte terá desconto no pagamento em cota única.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Banco Master: TCU e STF ameaçam o Banco Central e o Sistema Financeiro

Tribunal de Contas da União e a Suprema Corte agem para reverter a liquidação do Master, que praticou fraudes de mais de R$ 12 bilhões

Egídio Serpa
Há 2 horas
Imagem aérea de complexo logístico em Itaitinga, na Grande Fortaleza
Negócios

PIB de Itaitinga dispara quase 50%; veja as cidades que mais cresceram no Ceará

Salto no indicador em cidades do interior faz parte de processo de descentralização do PIB.

Mariana Lemos
Há 2 horas
Egídio Serpa

Abid promoverá Missões Técnicas à irrigação da Espanha e EUA

A primeira irá ver projetos de irrigação na Espanha; a segunda, fará o mesmo na Califórnia (EUA). Ambas no próximo mês de março

Egídio Serpa
08 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2872 – Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 12,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2872 – Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 12,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2872 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3581, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3581, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 795 - Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 795 - Sorteio de quarta-feira, 07/01; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 795 em 07/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2909 de hoje, quarta-feira, 07/01; prêmio é de R$ 6,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2909 de hoje, quarta-feira, 07/01; prêmio é de R$ 6,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2909 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,2 milhões.

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6031, desta quarta (07/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6031, desta quarta (07/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

Redação
07 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6921, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6921, desta quarta-feira (07/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 318 de hoje 07/01; prêmio é de R$ 16,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 318 de hoje 07/01; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Janeiro de 2026
Ministro Jonathan de Jesus discursa na Câmara
Negócios

Relator do caso Master deve suspender inspeção no BC durante o recesso, diz jornal

O despacho do ministro Jhonatan de Jesus é aguardado ainda nesta quarta-feira (7).

Redação
07 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Governo Trump: Brasil vê a Venezuela e teme pela Colômbia

A nova política externa dos EUA, baseada na tese de “a América para os americanos”, já chegou à Venezuela. A Colômbia está ao lado. O Brasil acompanha tudo com lentes de lupa.

Egídio Serpa
07 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará

Interessados podem se candidatar até o dia 22 de janeiro.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Foto que contém a sede da Enel Distribuição Ceará.
Negócios

Enel Ceará tem quase R$ 70 milhões em multas em 2025, o maior valor desde 2018

Penalidades sobre diferentes irregularidades bateram valor recorde.

Mariana Lemos
07 de Janeiro de 2026
Imagem mostra vista panorâmica da orça de Fortaleza com arranha-céus modernos e barcos de pesca em águas claras, ilustrando cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Negócios

IPTU Fortaleza 2026: cota única com desconto de 8% vence em fevereiro

Município divulga percentuais de abatimento e datas de vencimento do imposto deste ano.

Carol Melo
07 de Janeiro de 2026
Profissionais da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

O cargo ofertado é o de promotor de vendas.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

A água invisível dos Data Centers: a nuvem pousa no semiárido

Mauro Oliveira, um cearense doutor em Tecnologia da Informação, desvenda alguns segredos do mega Data Centers que a Casa dos Ventos projeta implantar no Pecém

Egídio Serpa
07 de Janeiro de 2026
Victor Ximenes

Sete bairros do Nordeste entram na lista dos 50 mais caros do Brasil

Veja ranking dos 50 bairros brasileiros mais valorizados.

Victor Ximenes
07 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 16 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (7) e como jogar.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Foto que contém o município de Itapipoca.
Negócios

Por que Itapipoca lidera há anos o ranking da gasolina mais cara do Ceará?

Sucessivas divulgações ao longo dos anos evidenciam a persistência das altas cifras no local.

Luciano Rodrigues
07 de Janeiro de 2026
Pessoas trabalhando reunidas
Delania Santos

Como fazer a saúde mental entrar de verdade na gestão das empresas

Delania Santos
07 de Janeiro de 2026
foto de mulher em papelaria com estante de livros ao fundo da imagem.
Negócios

Veja lista de 77 materiais que não podem ser cobrados em escolas, segundo o Procon

Pelo menos 60 escolas particulares da Capital foram notificadas pelo órgão em operação nesta terça-feira (6).

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem de plataforma de petróleo da Petrobras.
Negócios

Vazamento de fluidos paralisa perfuração na Foz do Amazonas

Segundo o Ibama, não houve vazamento de petróleo.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Fachada principal da Prefeitura Municipal de Jardim, com a inscrição 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM' em destaque na cor azul, sob um céu claro. O edifício apresenta colunas e detalhes em azul, paredes claras e uma entrada de vidro, com um caminho de tijolos que leva até a porta.
Papo Carreira

Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Fachada do Banco Master
Negócios

Contrato do FGC previa suspensão de ajuda ao Banco Master em caso de investigação

A cláusula condicionava empréstimo emergencial de R$ 4 bilhões à inexistência de apurações da PF ou do MPF.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2956 desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2956 desta terça-feira (06/01); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
06 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2339 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 700 mil
Negócios

Resultado da Timemania 2339 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 700 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
06 de Janeiro de 2026