IPTU Fortaleza 2026 pode ser pago a partir desta quinta-feira (8)

A Prefeitura de Fortaleza disponibiliza, a partir desta quinta-feira (8), o acesso ao boleto para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026.

O boleto pode ser acessado no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) ou no Fortaleza Digital. O pagamento pode ser feito em cota única ou de forma parcelada, em até 11 vezes. Ao todo, 870 mil imóveis da Capital devem pagar o imposto neste ano.

Quem optar pelo pagamento em cota única poderá ter três opções de desconto, conforme o vencimento do boleto:

até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;

até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;

até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.

Ainda será possível parcelar o IPTU em até 11 vezes, com parcelas mínimas de R$ 82,59 e vencimento no quinto dia útil de cada mês.

Como acessar o boleto do IPTU 2026 em Fortaleza?

No site da Sefin ou no Fortaleza Digital é possível consultar os boletos (para pagamento em cota única ou parcelado), clicando no banner "IPTU 2026".

Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com os boletos a vencer.

A Sefin informou que cerca de 32 mil boletos físicos serão enviados pelos Correios para os contribuintes que habitualmente pagam o imposto com boleto impresso.

Quem tem direito à isenção do IPTU 2026?

Em Fortaleza, 167.385 imóveis estão isentos do pagamento do IPTU em 2026. Deste número, um total de 144.052 unidades é isento devido ao valor venal do imóvel (até R$ 101.260,13).

Outros casos de isenção seguem requisitos da Lei Complementar 159 (2013):

Pessoa aposentada e pensionista;

Ex-combatente;

Pessoa inválida;

Pessoa menor órfã de pai e mãe;

Associação de moradores;

Sede de clube social;

Imóvel locado ou cedido a órgão público municipal;

Servidor municipal;

Empregado público;

Viúvo;

Imóvel locado ou cedido a templo religioso;

Polígono do Centro.

Conforme a Sefin, entre os requisitos para isenção de pessoas viúvas, aposentadas, pensionistas, inválidas (para o trabalho em caráter permanente) e menores órfãos de pai e mãe, estão: renda mensal familiar inferior ou igual a três salários mínimos, possuir apenas um imóvel no Município com valor venal de até R$ 136.311,70.

A concessão da isenção é condicionada à inexistência de débitos de tributos municipais em nome do beneficiário.

Para os contribuintes no perfil de Microempreendedor Individual (MEI), a isenção do imóvel pode ser concedida se o valor venal for inferior a R$ 149.941,41.

Caso o contribuinte tenha direito à isenção, mas não tenha sido informado ou não verifique esta informação na consulta no site, poderá solicitar o benefício para o IPTU 2026 até 10 de março, com os documentos que comprovem a situação.

Descontos para inscritos no programa Nota Fortaleza

Quem participa do programa Nota Fortaleza pode pagar o IPTU com até 10% de desconto, na primeira cota única.

Para isso, é preciso ter se inscritos no programa até o dia 30 de novembro de 2025. Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas (entre 1/12/2024 e 30/11/2025) e o valor venal do imóvel. A tabela com a pontuação está disponível no site.

Calendário de Pagamentos do IPTU 2026 em Fortaleza

6 de fevereiro - Pagamento da cota única com 8% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da primeira parcela.

6 de março - Pagamento da cota única com 6% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da segunda parcela.

8 de abril - Pagamento da cota única com 4% de desconto, podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de mil reais), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza, e vencimento da terceira parcela.

Para quem optar pelo parcelamento, as parcelas do IPTU 2026 vencem sempre no quinto dia útil de cada mês.