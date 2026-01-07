Por que Itapipoca lidera há anos o ranking da gasolina mais cara do Ceará?

Quando o assunto é a gasolina comum mais cara do Estado, Itapipoca permanece como líder no quesito. Por mais um ano, a cidade registrou o preço mais alto do combustível, com média de R$ 6,62 por litro.

Os dados constam no levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente à semana de 28 de dezembro a 3 de janeiro.

É uma situação que se repete ao longo dos últimos anos, com preços que colocam a cidade entre as mais caras do Brasil para se encher o tanque com gasolina comum.

O custo para encher o tanque de um carro pode variar em mais de 34% no Ceará. A diferença aparece na comparação entre o menor preço do Estado, registrado em Quixadá, e o maior, em Itapipoca. Veja a comparação:

Encher um tanque de um carro (capacidade de 45 litros) em Quixadá: R$ 257,85;

Encher um tanque de um carro (capacidade de 45 litros) em Itapipoca: R$ 257,85;

Encher um tanque de um carro (capacidade de 55 litros) em Quixadá: R$ 315,15;

Encher um tanque de um carro (capacidade de 55 litros) em Itapipoca: R$ 364,10;

O que explica Itapipoca ter a gasolina comum mais cara do Ceará?

Há pelo menos cinco anos, o valor do combustível no município supera o de demais cearenses pesquisados pela ANP. Para Bruno Iughetti, consultor na área de petróleo e gás, os preços em Itapipoca são impactados pelo valor do frete, que tende a ser mais alto do que em outras cidades do Estado.

"Outro ponto de referência é a questão dos preços de mercado praticados em Itapipoca, que considera custos operacionais de cada posto que variam conforme a movimentação da gasolina vendida mensalmente. Quanto maior for o volume comercializado, menor o custo operacional e, consequentemente, o preço ao consumidor", decreta o especialista.

De acorco com o assessor de assuntos econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos-CE), Antônio José, Itapipoca "tem uma concorrência pequena", o que faz com que as distribuidoras reequilibrem as margens de lucro perdidas em municípios mais competitivos.

Veja também Negócios Casa dos Ventos investe R$ 94,9 mi em cidade do Ceará para erguer a torre eólica mais alta do Brasil Negócios Veja como ficam os preços da gasolina e do diesel no Ceará com o novo reajuste do ICMS

"Quando uma localidade tem pequena concorrência, a distribuidora vende mais caro para compensar locais onde há preço mais baixo. O preço de uma cidade compensa na outra. Cada mercado tem sua individualidade. As distribuidoras trabalham com preço diferenciado até em bairros, tudo em função da concorrência da oferta e da procura. Em Quixadá, é bem mais barata porque a concorrência é mais acirrada, as distribuidoras dão melhores condições para a revenda", defende.

Antônio José enfatiza ainda que não é de responsabilidade do Sindipostos regular os preços praticados pelos postos de combustíveis, que "seguem a lógica do livre mercado".

Veja a lista dos municípios com a gasolina comum mais cara do Ceará

Legenda: Abastecer o carro em cidades diferentes no Ceará pode variar mais de 34%. Foto: Fabiane de Paula.

No Ceará, foram nove os municípios analisados. Quixadá teve o valor mais baixo da gasolina no Estado e o quinto mais barato do Brasil das cidades pesquisadas, com R$ 5,73/litro. Esse valor é 14,4% mais baixo do que a cifra praticada em Itapipoca.

Ao todo, a ANP analisou 115 postos de combustível no Ceará.

O preço médio no Estado foi de R$ 6,16/litro, bem próximo do valor praticado em Fortaleza, que começou o ano com as bombas indicando R$ 6,12/litro

Qual município tem a gasolina mais cara do Brasil?

Semanalmente, a ANP faz um levantamento semanal de diversos combustíveis. Na última semana pesquisada, entre 28 de dezembro do ano passado e 3 de janeiro de 2026, Itapipoca ficou na 32ª posição com o maior preço da gasolina comum no País.

Dos 10 municípios com a gasolina mais cara do Brasil, sete são da região Norte. Parintins, no interior do Amazonas, teve, disparadamente, o combustível com o valor mais alto na semana analisada, com os motoristas desembolsando R$ 8,29/litro.

Os acreanos Cruzeiro do Sul (R$ 7,97/litro) e Rio Branco (R$ 7,27/litro) fecham o pódio nacional.

Preço mais alto em 2026

Em 1º de janeiro deste ano, os preços da gasolina e do diesel devem ficar mais caros em todo o País. O aumento no custo desses combustíveis ocorre em razão do reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O acréscimo foi de R$ 0,10 para a gasolina e de R$ 0,05 para o diesel, conforme decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) tomada no ano passado.

Veja como ficarão os preços com os aumentos: