Casa dos Ventos investe R$ 94,9 mi em cidade do Ceará para erguer a torre eólica mais alta do Brasil
Projeto pretende diminuir custos de energia e aumentar a eficiência na produção do recurso.
A Casa dos Ventos, empresa que integra o projeto do Data Center do TikTok no Ceará, vai construir a maior torre eólica já projetada no Brasil em um município cearense. O investimento estimado é de R$ 94,9 milhões.
O novo equipamento terá 257 metros de altura, considerando a medição do solo até a ponta da pá. Sem levar em consideração as pás, a torre terá 166 metros de altura.
De acordo com nota técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a altura média das torres eólicas no Brasil varia entre 80 e 120 metros.
O município onde será instalada a torre ainda não foi divulgado. A iniciativa faz parte do Projeto Everest, voltado ao desenvolvimento de uma nova geração de torres eólicas no País.
Segundo a Casa dos Ventos, a estrutura permitirá captar ventos mais fortes e constantes em maiores altitudes, aumentando a eficiência da geração de energia e contribuindo para a redução de custos de instalação, manutenção e operação.
Outro diferencial do empreendimento, segundo a empresa, é o sistema auto içável presente no projeto, que permite que a própria estrutura da torre, à medida que é construída, içe os segmentos subsequentes.
Nesse cenário, a necessidade de guindastes de alta capacidade para alturas acima de 135 metros, indisponíveis no Brasil, é eliminada.
Padrão tecnológico
A estrutura, feita de concreto pré-moldado, recebe apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
O projeto será desenvolvido em parceria com a Goldwind, responsável pelo fornecimento das turbinas e pela tecnologia dos aerogeradores, e com a Cortez Engenharia, que executará a construção da torre e componentes auxiliares.
De acordo com o diretor de Inovação da Casa dos Ventos, João Caldas, a torre é um passo decisivo para ampliar o alcance e o potencial de geração de energia eólica no Brasil.
“Um projeto de inovação em nível mundial, que eleva o padrão tecnológico das torres eólicas e aponta para um futuro em que projetos mais eficientes e competitivos serão uma realidade, utilizando tecnologias nacionais”, ressalta.