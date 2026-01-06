Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Casa dos Ventos investe R$ 94,9 mi em cidade do Ceará para erguer a torre eólica mais alta do Brasil

Projeto pretende diminuir custos de energia e aumentar a eficiência na produção do recurso.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Detalhe de aerogerador com pás e nacelle de turbina eólica em destaque contra céu azul, representando geração de energia renovável.
Legenda: O município onde será instalada a torre ainda não foi divulgado.
Foto: Rneaw/Shutterstock

A Casa dos Ventos, empresa que integra o projeto do Data Center do TikTok no Ceará, vai construir a maior torre eólica já projetada no Brasil em um município cearense. O investimento estimado é de R$ 94,9 milhões.

O novo equipamento terá 257 metros de altura, considerando a medição do solo até a ponta da pá. Sem levar em consideração as pás, a torre terá 166 metros de altura. 

Veja também

teaser image
Negócios

TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém

teaser image
Negócios

Data Center da Casa dos Ventos terá investimento de mais R$ 100 bilhões em segunda fase

teaser image
Negócios

Casa dos Ventos estuda investir em usina hidrelétrica reversível na Serra da Ibiapaba

De acordo com nota técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a altura média das torres eólicas no Brasil varia entre 80 e 120 metros.

O município onde será instalada a torre ainda não foi divulgado. A iniciativa faz parte do Projeto Everest, voltado ao desenvolvimento de uma nova geração de torres eólicas no País.

Segundo a Casa dos Ventos, a estrutura permitirá captar ventos mais fortes e constantes em maiores altitudes, aumentando a eficiência da geração de energia e contribuindo para a redução de custos de instalação, manutenção e operação.

Outro diferencial do empreendimento, segundo a empresa, é o sistema auto içável presente no projeto, que permite que a própria estrutura da torre, à medida que é construída, içe os segmentos subsequentes.

Nesse cenário, a necessidade de guindastes de alta capacidade para alturas acima de 135 metros, indisponíveis no Brasil, é eliminada.
 

Padrão tecnológico 

A estrutura, feita de concreto pré-moldado, recebe apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

O projeto será desenvolvido em parceria com a Goldwind, responsável pelo fornecimento das turbinas e pela tecnologia dos aerogeradores, e com a Cortez Engenharia, que executará a construção da torre e componentes auxiliares. 

Da esquerda pra direita: Liang Xuan, CEO da Goldwind para a América Latina, Mario Araripe, fundador da Casa dos Ventos, Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos, Eric Gomes, diretor sênior de vendas da Goldwind, Thiago Rezende, diretor de implantação e operações da Casa dos Ventos, Roberto Veiga, vice-presidente da Goldwind no Brasil.
Legenda: Executivos da Casa dos Ventos e Goldwind fecham acordo para construção da maior torre eólica do Brasil.
Foto: Divulgação

De acordo com o diretor de Inovação da Casa dos Ventos, João Caldas, a torre é um passo decisivo para ampliar o alcance e o potencial de geração de energia eólica no Brasil. 

“Um projeto de inovação em nível mundial, que eleva o padrão tecnológico das torres eólicas e aponta para um futuro em que projetos mais eficientes e competitivos serão uma realidade, utilizando tecnologias nacionais”, ressalta. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
Há 6 minutos
Detalhe de aerogerador com pás e nacelle de turbina eólica em destaque contra céu azul, representando geração de energia renovável.
Negócios

Casa dos Ventos investe R$ 94,9 mi em cidade do Ceará para erguer a torre eólica mais alta do Brasil

Projeto pretende diminuir custos de energia e aumentar a eficiência na produção do recurso.

Letícia do Vale
Há 44 minutos
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
Há 1 hora
Bilhetes de loterias da Caixa Econômica Federal, como Lotofácil e Dupla Sena, em uma casa lotérica, com um cliente ao fundo.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 13 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (6).

Redação
06 de Janeiro de 2026
Coco Bambu North Shopping
Victor Ximenes

Coco Bambu fecha loja no North Shopping após 3 anos

Victor Ximenes
06 de Janeiro de 2026
Cédulas de R$ 50 sobre uma mesa e contas.
Ana Alves

Das eleições à inflação: veja 7 pontos que vão definir a economia em 2026 e como se preparar

Ana Alves
06 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Venezuela, EUA, Brasil, cocaína, crime organizado, tudo junto e misturado

O governo norte-americano, que sabe de tudo, sabe também que as instituições brasileiras foram invadidas pelas facções criminosas

Egídio Serpa
06 de Janeiro de 2026
foto da fachada do Banco Central do Brasil.
Negócios

Inspeção no BC é determinada por relator do caso Banco Master no TCU

Uma nota técnica sobre o caso encaminhada à Corte pelo BC foi considerada insuficiente.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2871 – Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2871 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3579, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2908 de hoje, segunda-feira, 05/01; prêmio é de R$ 5,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2908 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,7 milhões.

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6919, desta segunda-feira (05/01); prêmio é de R$ 11,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 794 - Sorteio de segunda-feira, 05/01; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 794 em 05/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: Instituições financeiras saem em defesa do Banco Central

Uma nota assinada por entidades que representam 757 instituições que operam no mercado financeiro brasileiro emprestam total apoio à Autoridade Monetária, que liquidou o Master

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).

Redação
05 de Janeiro de 2026
Victor Ximenes

Ceará é o 3º estado que mais cresce em número de startups no Brasil

Estado salta de 638 para 901 startups em um ano e alcança a 8ª posição nacional em volume total

Victor Ximenes
05 de Janeiro de 2026
Trabalhadores da construção civil usam capacetes e equipamentos de proteção enquanto montam armações de ferro em obra de edifício.
Negócios

Construir casa popular e de alto padrão no Ceará fica até 57% mais caro e chega a R$ 2.195 por m²

Alta no custo da construção no Estado entre setembro e outubro superou média nacional.

Letícia do Vale
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Metrofor: na Linha Leste um túnel avançou, o outro parou

Uma das duas tuneladoras está em processo de resgate desde julho do ano passado; a outra segue adiante, e já passou pela Praça Luiza Távora

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Foto de cliente em brechó do bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Público jovem e vendas online fazem demanda por brechós crescer 50% em Fortaleza

Mariana Lemos
04 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3578, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 317 de hoje 03/01; prêmio é de R$ 15,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2338 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 550 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6918, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Hidrogênio verde e Data Centers, os desafios do Ceará

Neste ano de 2026, os grandes projetos de interesse da economia cearense deverão avançar, mas há problemas: a falta de Linhas de Transmissão é um deles

Egídio Serpa
03 de Janeiro de 2026