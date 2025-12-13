Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Legenda: Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Foto: Reprodução.

Morreu, aos 60 anos, o ator e produtor estadunidense Peter Greene, que ficou conhecido por papéis de vilões e participações em grandes filmes da década de 90, como O Máskara (1994) e Pulp Fiction (1994).

Segundo o portal Deadline, Greene foi encontrado morto em seu apartamento, em Manhattan, Nova York (EUA). As informações foram confirmadas pelo agente do artista, Gregg Edwards. A causa da morte não divulgada, mas não há suspeita de crime.

Veja também

teaser image
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

teaser image
Zoeira

Preta Gil cogitou morte assistida no fim de tratamento contra câncer, revela Gominho

Segundo Edwards, Greene estava com dois projetos em andamento: o longa "Mascots" e o documentário "From the American People: the Withdrawal of USAID".

Recentemente, ele havia participado de episódios de séries de grande audiência, como "Ladrões de Drogas", protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry, e "The Continental: do Mundo de John Wick", minissérie prequel da famosa franquia.

 

Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Zoeira

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Redação
Há 29 minutos
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Zoeira

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Beatriz Rabelo
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma apresentação do Iron Maiden, para matéria sobre confirmação de show no Brasil em 2026.
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Pessoa usando uma camiseta de manga curta na cor vinho e um smartwatch preto, encostada em uma parede enquanto segura um telefone fixo com fio e design retrô. Ao fundo, área externa com gramado verde, estrutura de madeira e detalhes em azul sob céu parcialmente nublado.
Zoeira

Brasília receberá casa de vidro do BBB 26

Um homem e uma mulher sairão dessa casa de vidro direto para o jogo.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Suzane von Richthofen na prisão.
Zoeira

Mansão da família Richthofen vira alvo de curiosos

Movimento virou transtorno para vizinhos e acendeu alerta por segurança.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Selfe de Preta e Gominho, que eram amigos de longa data.
Zoeira

Preta Gil cogitou morte assistida no fim de tratamento contra câncer, revela Gominho

Melhor amigo da cantora contou detalhes dos últimos dias de vida dela.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Toninho Tornado, de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Toninho Tornado é eliminado na 12ª roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem do apresentador Tadeu Schmidt divulgando informações do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 revela primeira cidade que terá Casa de Vidro

Participantes do grupo Pipoca vão ser selecionados a partir dessa dinâmica.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Chorão jamais obteve a propriedade intelectual da marca Charlie Brown Jr., apesar das várias investidas junto ao INPI.
Zoeira

Filho e viúva de Chorão perdem direito da marca Charlie Brown Jr.

INPI confirmou que apenas a Peanuts detém exclusividade do nome da banda.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Duas pessoas estão abraçadas em um ambiente externo com iluminação suave e fundo desfocado, onde é possível ver um veículo estacionado e parte de uma parede clara. Uma das pessoas veste roupa preta, enquanto a outra usa peça clara, possivelmente bege, com cabelo longo. O cenário transmite um clima casual e acolhedor, com tons neutros predominantes e detalhes sutis na composição.
Zoeira

Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer

Encontro vai ao ar no Fantástico.

Matheus Facundo
11 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Luiz Mesquita, de A Fazenda.
Zoeira

'A Fazenda' 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ficar nesta quinta (11)

Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado estão na roça.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Luiz Mesquita.
Zoeira

A 'Fazenda' 17: Veja parcial da enquete de quem você quer que fique nesta quinta (11)

O peão disputa a preferência do público com Duda e Toninho.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Montagem de duas cenas: à esquerda, Carol Lekker, participantes de a fazenda, chorando e, à direita, Carol aparece agarrando por trás Duda durante cena que gerou a expulsão dela.
Zoeira

Carol Lekker é expulsa em A Fazenda ao agredir peoa ao vivo

Esta é a quarta expulsão desta edição do reality show.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem mostra colagem com Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que estão na 12ª roça.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Duda e Toninho disputam a preferência do público e sai o menos votado.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem mostra participantes do reality show a fazenda usando chapéu de fazendeira.
Zoeira

A Fazenda: Saory vence Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Resultado definiu a 12ª roça do reality show.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Enquete 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado final aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Lunara e Thor contaram a novidade nas redes sociais, e celebraram a nova gestação.
Zoeira

Thor Batista anuncia 2º filho e revela que espera um menino

Ele e Lunara Campos comemoraram a chegada de Liam nas redes sociais.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Marcelo VIP já havia dito que não aprovou a escolha de Wagner Moura para interpretar ele em filme.
Zoeira

Marcelo VIP, um dos maiores golpistas do País, não gostou de ser vivido por Wagner Moura no cinema

Ex-golpista desaprovou ator e mudanças na história no cinema.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Saory Cardoso, um das peoas confinadas em A Fazenda, com camisa longa preta e faixa da mesma cor na cabeça.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado parcial de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado parcial aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A escritora nasceu em Londres e tinha um câncer no cérebro.
Zoeira

Morre Sophie Kinsella, autora de 'Becky Bloom', aos 55 anos

Escritora tinha glioblastoma, tipo agressivo de câncer no cérebro.

Redação
10 de Dezembro de 2025