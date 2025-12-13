Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Morreu, aos 60 anos, o ator e produtor estadunidense Peter Greene, que ficou conhecido por papéis de vilões e participações em grandes filmes da década de 90, como O Máskara (1994) e Pulp Fiction (1994).

Segundo o portal Deadline, Greene foi encontrado morto em seu apartamento, em Manhattan, Nova York (EUA). As informações foram confirmadas pelo agente do artista, Gregg Edwards. A causa da morte não divulgada, mas não há suspeita de crime.

Segundo Edwards, Greene estava com dois projetos em andamento: o longa "Mascots" e o documentário "From the American People: the Withdrawal of USAID".

Recentemente, ele havia participado de episódios de séries de grande audiência, como "Ladrões de Drogas", protagonizada por Wagner Moura e Brian Tyree Henry, e "The Continental: do Mundo de John Wick", minissérie prequel da famosa franquia.