A 'Fazenda' 17: Veja parcial da enquete de quem você quer que fique nesta quinta (11)
O peão disputa a preferência do público com Duda e Toninho.
A parcial da enquete da 12ª roça de "A Fazenda 17" aponta Luiz Mesquita como possível eliminado do reality na noite desta quinta-feira (11).
Até as 15h, ele aparecia no levantamento realizado pelo Diário do Nordeste com 24% dos votos.
Ele disputa a permanência com Duda Wendling, que vem em seguida com 32,2% dos votos, atrás de Toninho Tornado, que lidera a preferência para ficar com 43,4% dos votos.
O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta quinta. É importante frisar que esta enquete não interfere no programa.
Veja a parcial e vote na enquete:
COMO FOI A FORMAÇÃO DA 12ª ROÇA
A berlinda começou na terça-feira (9), com Fabiano Moraes distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele escolheu ficar com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca à Carol Lekker.
Em seguida, foi o momento do fazendeiro Dudu Camargo indicar o primeiro roceiro: Toninho Tornado.
Então, no cara a cara, o pai de Viih Tube recebeu o maior número de indicações, mas se livrou na berlinda ao usar o poder do pergaminho laranja e transferir seus votos para Luiz Mesquita, que acabou ocupando o segundo banquinho ao somar sete indicações.
Na hora de puxar alguém da Baia, Carol Lekker colocou o Poder da Chama Branca em prática e pôde escolher quem da sede indicaria o terceiro roceiro. Ela optou por Saory Cardoso, que indicou Duda Wendling para se juntar à berlinda.
Então, a influenciadora começou o resta um e a dentista acabou sobrando.
Por ser a última a compor a zona de eliminação, Saory pôde vetar alguém da disputa pelo chapéu de fazendeiro e escolheu Luiz Mesquita.
Na arena de disputa nessa quarta, a dentista conseguiu a maior pontução e venceu os demais colegas, consolidando a berlinda entre o filho de Otávio Mesquita, Duda e Toninho.