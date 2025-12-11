Diário do Nordeste
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3560 vai sortear um prêmio de R$ 10,0 milhões. O sorteio acontece hoje (11/12), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3560 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Placas de sinalização no Anel Viário caídas sobre o chão de terra em trecho de obra no Anel Viário; ao fundo, pista com carros passando e montes de brita usados na construção.
Negócios

Trabalhadores do Anel Viário são demitidos após atrasos de pagamento, diz sindicato

Uma das empresas que compõe o consórcio responsável pelas obras está em recuperação judicial.

Letícia do Vale
Há 27 minutos
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 37 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 37 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 37 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 37 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 37 minutos
foto de mulher de cabelo longo liso e escuro, de costas e com máscara no rosto, tocando campainha de casa com portão branco. Ela usa blusa azul escura com nome IBGE e boné azul e amarelo.
Papo Carreira

Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter ensino médio completo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém área de terra batida no futuro Porto Seco de Quixeramobim.
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Terminais multipropósito funcionam de forma similar à infraestrutura de um porto seco.

Luciano Rodrigues
11 de Dezembro de 2025
Centro de Operações Espaciais da Telebras.
Papo Carreira

Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades em 15 especialidades.

Renato Bezerra
11 de Dezembro de 2025
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem da Alça da CE-060 do Anel Viário, com obras paralisadas.
Negócios

Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

Governo do Ceará afirma que empresa responsável interrompeu trabalhos 'indevidamente'.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
11 de Dezembro de 2025
foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 64 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concurso do CRC-CE.
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
11 de Dezembro de 2025
Pessoa acessando da Receita Federal sobre a declaração de Imposto de Renda 2025 no computador, com foco na tela que mostra o documento fiscal digital, ilustrando pagamento do 4º lote de restituição do imposto de renda
Victor Ximenes

Isenção do IR pode afetar cofres dos municípios a partir de 2026

Gestões municipais perderão fatia do Imposto de Renda retido na fonte, dizem especialistas

Victor Ximenes
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Vem aí o ano de 2026. Ele será difícil, mas aguardem 2027

Há no Brasil uma batalha ideológica que se acentua e agudiza à medida que o tempo avança

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém linhas de transmissão no Ceará.
Negócios

Novas linhas de transmissão de R$ 3,6 bilhões vão atender data center do TikTok no Ceará

Obras de infraestrutura de eletricidade no Estado começam ainda em 2025.

Lucas Monteiro, Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
10 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE segura aparelho que coleta dados.
Papo Carreira

Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

São ofertadas 1,1 mil vagas para o cargo.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de agente do IBGE em visita manuseando o celular.
Papo Carreira

Vagas do IBGE são para APM e SCQ; veja diferenças, salários e requisitos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2860 – Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2860 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 783 - Sorteio de quarta-feira, 10/12; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 783 em 10/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6025, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2897 de hoje, quarta-feira, 10/12; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2897 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,4 milhões.

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3559, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6899, desta quarta-feira (10/12); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 310 de hoje 10/12; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
10 de Dezembro de 2025
agente do IBGE.
Papo Carreira

Quantas vagas do IBGE são ofertadas no Ceará?

Processo seletivo oferta mais de 9 mil oportunidades em todo o País.

Redação
10 de Dezembro de 2025