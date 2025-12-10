Thor Batista anuncia 2º filho e revela que espera um menino
Ele e Lunara Campos comemoraram a chegada de Liam nas redes sociais.
A família de Thor Batista e Lunara Campos vai aumentar. O empresário, de 34 anos, anunciou nesta quarta-feira (10) que a esposa está grávida novamente. O casal já é pai de Thor II, de quase 2 anos, e agora espera mais um menino.
Para contar a novidade, Thor publicou um ensaio em família nas redes sociais. Na imagem principal, ele aparece ao lado de Lunara, que já exibe a barriga da gravidez, e do filho mais velho, segurando a foto do ultrassom.
Empolgado, o empresário escreveu: “Mais um lindo menino a caminho! Obrigado, Deus, por nos permitir trazer ao mundo mais um!! Ser pai é uma bênção sem paralelos. Estamos muito, mas muito felizes com este presente. Thor II aguarda ansiosamente o 'maninho' dele. Serão muito amigos, com certeza! Crescerão juntos, devido à pequena diferença de idade. Nossa… quanta felicidade!!! Estamos te aguardando, Liam! Já amamos você infinitamente”.
Lunara também celebrou a gestação e explicou que já não conseguia mais esconder a novidade.
“Tão feliz em anunciar para vocês que o nosso baby número 2 está a caminho… Sim! Nossa família está crescendo! Muito grata por mais essa benção linda de Deus! A barriga está tão grande que já estava impossível de esconder! Nós 3 não vemos a hora de te conhecer, baby Liam”, declarou.
A notícia foi comemorada pela família e pelos seguidores. Luma de Oliveira deixou um comentário carinhoso na postagem: “Que presentão de Natal, de aniversário, da vida! Parabéns! Liam já é muito amado”.
Thor e Lunara estão juntos desde 2014. O primogênito do casal nasceu em fevereiro de 2024 e, apesar da discrição, vez ou outra aparece em registros especiais nas redes sociais. Lunara atua como modelo e influenciadora digital, compartilhando conteúdos de lifestyle com seus seguidores.