Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Thor Batista anuncia 2º filho e revela que espera um menino

Ele e Lunara Campos comemoraram a chegada de Liam nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Lunara e Thor contaram a novidade nas redes sociais, e celebraram a nova gestação.
Legenda: Lunara e Thor contaram a novidade nas redes sociais, e celebraram a nova gestação.
Foto: Reprodução/Instagram.

A família de Thor Batista e Lunara Campos vai aumentar. O empresário, de 34 anos, anunciou nesta quarta-feira (10) que a esposa está grávida novamente. O casal já é pai de Thor II, de quase 2 anos, e agora espera mais um menino.

Para contar a novidade, Thor publicou um ensaio em família nas redes sociais. Na imagem principal, ele aparece ao lado de Lunara, que já exibe a barriga da gravidez, e do filho mais velho, segurando a foto do ultrassom.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ticiane Pinheiro sai da Record após semanas de negociação

teaser image
Zoeira

Marcelo VIP, um dos maiores golpistas do País, não gostou de ser vivido por Wagner Moura no cinema

Empolgado, o empresário escreveu: “Mais um lindo menino a caminho! Obrigado, Deus, por nos permitir trazer ao mundo mais um!! Ser pai é uma bênção sem paralelos. Estamos muito, mas muito felizes com este presente. Thor II aguarda ansiosamente o 'maninho' dele. Serão muito amigos, com certeza! Crescerão juntos, devido à pequena diferença de idade. Nossa… quanta felicidade!!! Estamos te aguardando, Liam! Já amamos você infinitamente”.

Lunara também celebrou a gestação e explicou que já não conseguia mais esconder a novidade.

“Tão feliz em anunciar para vocês que o nosso baby número 2 está a caminho… Sim! Nossa família está crescendo! Muito grata por mais essa benção linda de Deus! A barriga está tão grande que já estava impossível de esconder! Nós 3 não vemos a hora de te conhecer, baby Liam”, declarou.

A notícia foi comemorada pela família e pelos seguidores. Luma de Oliveira deixou um comentário carinhoso na postagem: “Que presentão de Natal, de aniversário, da vida! Parabéns! Liam já é muito amado”. 

Thor e Lunara estão juntos desde 2014. O primogênito do casal nasceu em fevereiro de 2024 e, apesar da discrição, vez ou outra aparece em registros especiais nas redes sociais. Lunara atua como modelo e influenciadora digital, compartilhando conteúdos de lifestyle com seus seguidores.

Lunara e Thor contaram a novidade nas redes sociais, e celebraram a nova gestação.
Zoeira

Thor Batista anuncia 2º filho e revela que espera um menino

Ele e Lunara Campos comemoraram a chegada de Liam nas redes sociais.

Redação
Há 36 minutos
Marcelo VIP já havia dito que não aprovou a escolha de Wagner Moura para interpretar ele em filme.
Zoeira

Marcelo VIP, um dos maiores golpistas do País, não gostou de ser vivido por Wagner Moura no cinema

Ex-golpista desaprovou ator e mudanças na história no cinema.

Redação
Há 2 horas
Saory Cardoso, um das peoas confinadas em A Fazenda, com camisa longa preta e faixa da mesma cor na cabeça.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado parcial de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado parcial aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A escritora nasceu em Londres e tinha um câncer no cérebro.
Zoeira

Morre Sophie Kinsella, autora de 'Becky Bloom', aos 55 anos

Escritora tinha glioblastoma, tipo agressivo de câncer no cérebro.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Iza Stein é influenciadora e esposa do cantor Maurício Manieri.
Zoeira

Esposa de Maurício Manieri está na UTI após sofrer AVC

Influenciadora passou por um procedimento cirúrgico no coração.

Redação
10 de Dezembro de 2025
cantor o kanalha exibindo prêmio multishow. ele exibe colar com foto de preta gil.
Zoeira

O Kanalha exibe cordão com homenagem a Preta Gil no Prêmio Multishow

Cantor recebeu premiação e comentou relação com a família Gil.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de Gilberto Gil se apresentando no prêmio Multishow 2025. Ao fundo, no telão, há uma foto do artista com a filha, Preta Gil.
Zoeira

Veja lista de vencedores do Prêmio Multishow 2025

Uma das maiores premiações da música brasileira aconteceu na noite dessa terça-feira (9).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Mesa redonda branca repleta de decorações de Natal diferentes nas cores vermelha, branca, verde e dourada.
Zoeira

Confira dicas para organizar o Natal gastando pouco

O planejamento é a chave para a boa celebração e decoração natalinas.

Milenna Murta*
10 de Dezembro de 2025
Colagem mostra imagens de Duda Wendling, Saory Cardoso e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que disputam a prova do fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e indique quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagem da apresentadora Ticiane Pinheiro.
Zoeira

Ticiane Pinheiro sai da Record após semanas de negociação

Apresentadora deve se mudar para o Rio de Janeiro, a fim de ficar mais próxima de marido César Tralli.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Foto postada por Bruno com Elize viralizou na internet.
Zoeira

Jovem tira foto com Elize Matsunaga durante passeio em SP e viraliza

Jovem contou como conheceu a ex-detenta e falou sobre a nova rotina dela.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Montagem com duas cenas: à esquerda, pessoa usando terno cinza e camisa branca, com brinco prateado e relógio no pulso, em ambiente interno com fundo escuro; à direita, imagem de câmera de segurança mostrando duas pessoas próximas a uma grade metálica em área externa iluminada, uma delas interagindo com algo junto à parede enquanto a outra está logo atrás, usando camiseta escura e bermuda clara.
Zoeira

Justiça manda prender Babal Guimarães, após agressão a namorada

Influenciador deve cumprir regime fechado.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Cantora Beyonce.
Zoeira

Beyoncé aciona justiça por uso de música em filme de Bolsonaro

A música "Survivor" serviu de trilha sonora no primeiro teaser do longa-metragem.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Letreiro vermelho escrito
Zoeira

Venda de ingressos do Rock in Rio Card começa hoje (9); confira

Elton John e Stray Kids estão entre as atrações já confirmadas para esta edição do festival.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Virginha foi ovacionada pelo público enquanto usava o banheiro químico.
Zoeira

Virginia vive perrengue em banheiro químico em ensaio da Grande Rio

Influenciadora foi cercada por fãs durante ensaio de rua

Redação
08 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso está internada na UTI após ser diagnosticada com uma pneumonia grave.
Zoeira

Isabel Veloso na UTI: marido da influenciadora pede respeito à privacidade

Lucas Borbas se pronunciou após circulação de imagens da influenciadora internada em estado delicado.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Luana Piovani criticou o desempenho de Virginia no samba.
Zoeira

Piovani ironiza desempenho de Virginia em ensaio da Grande Rio

Atriz comentou ensaio da escola e alfinetou preparação da influenciadora.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem com fotos do filme Marty Supreme, do anime Jujutsu Kaisen e da série The Boys.
Zoeira

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

Produções internacionais e nacionais tiveram novidades anunciadas na CCXP 25.

Mylena Gadelha
08 de Dezembro de 2025
foto do cantor Leonardo internado em Goiânia.
Zoeira

Cantor Leonardo é internado em Goiânia

Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Zoeira

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, passou mal no palco e não resistiu.

Redação
08 de Dezembro de 2025