BBB 26 revela primeira cidade que terá Casa de Vidro

O apresentador Tadeu Schmidt divulgou a primeira cidade que contará com a instalação de uma das cinco Casas de Vidro do BBB 26. Em anúncio publicado nesta quinta-feira (11), detalhou que ficará em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, no estado de São Paulo.

Todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, dos anônimos, serão escolhidos a partir das Casas de Vidro.

Elas estarão espalhadas nas cinco regiões do país. A Casa de Vidro no ABC Paulista irá representar o Sudeste. As outras cidades ainda serão divulgadas pelo apresentador.

"Definida a primeira cidade: é a letra c do ABC Paulista, referência em qualidade de vida. São Caetano do Sul, cidade importante da grande São Paulo, está preparada pra receber sua primeira Casa de Vidro? O jogo vai começar e na região Sudeste a escolhida é você: São Caetano do Sul", afirmou Tadeu.

Votação dos Pipocas

Em cada uma das Casas de Vidro, quatro candidatos tentarão conquistar a preferência do público para assegurar uma vaga no BBB 26. Dos quatro, o homem mais votado e a mulher mais votada de cada casa vai ganhar uma vaga no início da disputa.

Além das pipocas, os anônimos da edição e dos camarotes, que são famosos, haverá o terceiro grupo do BBB formado pelos veteranos. O grupo será "composto por ex-BBBs, com pipocas e camarotes que marcaram as últimas edições do programa. Uma mistura que promete agitar o confinamento e trazer novos ingredientes ao game".