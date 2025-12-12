Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

A banda Iron Maiden confirmou um show no Brasil em 2026. A apresentação está marcada para o dia 25 de outubro, como parte da turnê "Run For Your Lives", que celebra 50 anos de carreira.

O show será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, com músicas como:

Hallowed

Run To The Hills

Phantom

Trooper

Number Of The Beast

Wasted Years.

A abertura do show será feita pela banda estadunidense Alter Bridge, com canções hard rock e metal alternativo.

Preço dos ingressos

O valor dos ingressos varia a depender da modalidade, podendo custar entre R$ 425 e R$ 1200. Confira:

Pista: R$ 585

Cadeira lateral: R$ 690

Cadeira central: R$ 650

Pista premium: R$ 1200

Onde comprar os ingressos?

A venda dos ingressos inicia na próxima semana, por meio da Livepass. Os clientes dos planos Santanter Select e Private podem comprar a partir de terça-feira (16), a partir das 10h.

No dia 17, também às 10h, abrem as vendas para os outros clientes do Santander. Já na quinta-feira (18), o público geral poderá comprar os ingressos, sendo possível adquirir até seis por CPF.