Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026
Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.
A banda Iron Maiden confirmou um show no Brasil em 2026. A apresentação está marcada para o dia 25 de outubro, como parte da turnê "Run For Your Lives", que celebra 50 anos de carreira.
O show será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, com músicas como:
- Hallowed
- Run To The Hills
- Phantom
- Trooper
- Number Of The Beast
- Wasted Years.
A abertura do show será feita pela banda estadunidense Alter Bridge, com canções hard rock e metal alternativo.
Veja também
Preço dos ingressos
O valor dos ingressos varia a depender da modalidade, podendo custar entre R$ 425 e R$ 1200. Confira:
- Pista: R$ 585
- Cadeira lateral: R$ 690
- Cadeira central: R$ 650
- Pista premium: R$ 1200
Onde comprar os ingressos?
A venda dos ingressos inicia na próxima semana, por meio da Livepass. Os clientes dos planos Santanter Select e Private podem comprar a partir de terça-feira (16), a partir das 10h.
No dia 17, também às 10h, abrem as vendas para os outros clientes do Santander. Já na quinta-feira (18), o público geral poderá comprar os ingressos, sendo possível adquirir até seis por CPF.