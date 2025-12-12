Diário do Nordeste
CAPTEI: Semana do MP 2025 inaugura “selo de distinção institucional” na Beira-Mar

Ordem do Mérito, debates estratégicos e agenda de futuro foram destaques durante a abertura no Afago Mareiro

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Haley Carvalho e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

O Ministério Público do Ceará abriu, na quinta-feira, a Semana do MP 2025 com o tradicional “selo de distinção institucional” que marca seus grandes encontros.

Legenda: Mesa das autoridades
Foto: LC Moreira

No Hotel Afago Mareiro, na Beira-Mar, autoridades, procuradores e servidores formaram plateia de prestígio para uma edição pautada pelo tema “Ministério Público em transformação”, em sintonia com os ventos que reposicionam a Justiça no cenário contemporâneo.

Legenda: Manuel Pinheiro com os Procuradores
Foto: LC Moreira

A sessão inaugural trouxe a outorga da Ordem do Mérito, momento que reconheceu trajetórias de serviço público e reafirmou o protagonismo da instituição. Comendas Grã-Cruz, Colar de Alta Distinção e Distinção foram entregues a nomes cuja atuação pavimenta a credibilidade do MP cearense.

Legenda: Alane Gonçalves
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Alberto
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Fontenele
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Côrte
Foto: LC Moreira

Legenda: José Edir Paixão
Foto: LC Moreira

Legenda: Loraine Molina
Foto: LC Moreira

Legenda: Vera Ferraz
Foto: LC Moreira

Entre discursos e aplausos, o procurador-geral Haley Carvalho sublinhou a Semana como “janela dupla” para presente e futuro, enquanto o diretor da ESMP, Manuel Pinheiro, destacou o caráter formativo e cultural do encontro.

Legenda: Haley Carvalho
Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Debates sobre cinema cearense, inteligência artificial, violência psicológica e estatuto da vítima completaram o cardápio de alta relevância. Assim, a SMP 2025 consolidou-se como fórum de elegância institucional, pensamento jurídico e atualização estratégica — verdadeiro salão do conhecimento público.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Manuel Pinheiro, Haley Carvalho e Inácio Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Marjorie e Luciana Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Rabelo e Flávio Côrte
Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Daniele Fontenele e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho e Rita Martins Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Fontenele e Isabel Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Queiroz, Haley Carvalho e Paulo Neves
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos William, Daniele Fontenele, Luciana Frotas e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Haley Carvalho, Leandro Bessa e Bruno Neves
Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Maria Neves, Daniele Fontenele e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Hercy Alencar e Tiago Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Aguida Brito, Edinéa Magalhães e Fátima Correa
Foto: LC Moreira

Legenda: Alcides Jorge, Daniele Fontenele e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Luzanira Formiga e Isabel Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Laécio Melo, Vládia Gadelha e Luiz Alcântara
Foto: LC Moreira

Legenda: Loraine Molina e Reginaldo Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Liffman
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Formiga Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Haley Carvalho, Juliana Kronemberger, Daniele Fontenele e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Côrte e Juliana Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Fontenele e Manuel Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Ivo Aracy e Alane Pinto
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz, Marcos William, Ricardo Rabelo e Hercy Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Jane Queiroz, Daniele Fontenele, Ana Bastos e Luciana frota
Foto: LC Moreira