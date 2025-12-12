CAPTEI: Semana do MP 2025 inaugura “selo de distinção institucional” na Beira-Mar

O Ministério Público do Ceará abriu, na quinta-feira, a Semana do MP 2025 com o tradicional “selo de distinção institucional” que marca seus grandes encontros.
No Hotel Afago Mareiro, na Beira-Mar, autoridades, procuradores e servidores formaram plateia de prestígio para uma edição pautada pelo tema “Ministério Público em transformação”, em sintonia com os ventos que reposicionam a Justiça no cenário contemporâneo.
A sessão inaugural trouxe a outorga da Ordem do Mérito, momento que reconheceu trajetórias de serviço público e reafirmou o protagonismo da instituição. Comendas Grã-Cruz, Colar de Alta Distinção e Distinção foram entregues a nomes cuja atuação pavimenta a credibilidade do MP cearense.
Entre discursos e aplausos, o procurador-geral Haley Carvalho sublinhou a Semana como “janela dupla” para presente e futuro, enquanto o diretor da ESMP, Manuel Pinheiro, destacou o caráter formativo e cultural do encontro.
Debates sobre cinema cearense, inteligência artificial, violência psicológica e estatuto da vítima completaram o cardápio de alta relevância. Assim, a SMP 2025 consolidou-se como fórum de elegância institucional, pensamento jurídico e atualização estratégica — verdadeiro salão do conhecimento público.
