Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mansão da família Richthofen vira alvo de curiosos

Movimento virou transtorno para vizinhos e acendeu alerta por segurança.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:01)
Zoeira
Suzane von Richthofen na prisão.
Legenda: Suzane von Richthofen foi condenada e presa em 2002.
Foto: Reprodução.

A casa onde Manfred e Marísia von Richthofen foram mortos, em 2002, voltou a atrair atenção, agora como uma espécie de “ponto turístico” na zona sul de São Paulo.

Abandonado há mais de 20 anos, o imóvel no Campo Belo tem recebido grupos de jovens que param diante do portão para gravar vídeos, registrar selfies e publicar tudo nas redes.

O fluxo diário de visitantes, porém, tem gerado desgaste entre os moradores da vizinhança. Segundo o colunista Ullisses Campbell, do O Globo, além da perda de tranquilidade, cresce o receio de que a casa, fechada e sem qualquer vigilância, seja usada por criminosos.

Apesar de ter recebido uma reforma externa há alguns anos, a mansão, conforme Ullisses, encontra-se em estado avançado de deterioração. Portas e maçanetas foram danificadas, a caixa de correio desapareceu, o mato avançou pelo quintal e a fachada perdeu completamente o brilho original.

O assunto chegou a ser pauta de reuniões da Associação de Moradores do Campo Belo, que agora estuda cobrar providências do proprietário. Há relatos de furtos recorrentes no terreno ao longo dos anos.

O atual dono da casa declarou ao colunista que comprou o imóvel sem conhecer a história trágica da família e que não pretende ocupá-lo ou vendê-lo tão cedo. Ele afirma apenas manter os impostos em dia. “Todos os dias tem gente lá fazendo fotos, selfies e vídeos. Isso causa muito incômodo”, lamentou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

teaser image
Zoeira

Suzane von Richthofen celebra aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Mansão viralizou

Enquanto isso, o endereço viralizou nas plataformas digitais. Em vídeos publicados no Instagram, TikTok e X, influenciadores e curiosos descrevem a visita com empolgação.

Alguns falam em “emoção” por ver de perto o local onde “Suzane mandou matar os pais”, enquanto outros mencionam “energia pesada” ao se aproximar do portão.

Assuntos Relacionados
Suzane von Richthofen na prisão.
Zoeira

Mansão da família Richthofen vira alvo de curiosos

Movimento virou transtorno para vizinhos e acendeu alerta por segurança.

Redação
Há 15 minutos
Selfe de Preta e Gominho, que eram amigos de longa data.
Zoeira

Preta Gil cogitou morte assistida no fim de tratamento contra câncer, revela Gominho

Melhor amigo da cantora contou detalhes dos últimos dias de vida dela.

Redação
Há 2 horas
Imagem do participante Toninho Tornado, de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Toninho Tornado é eliminado na 12ª roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem do apresentador Tadeu Schmidt divulgando informações do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 revela primeira cidade que terá Casa de Vidro

Participantes do grupo Pipoca vão ser selecionados a partir dessa dinâmica.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Chorão jamais obteve a propriedade intelectual da marca Charlie Brown Jr., apesar das várias investidas junto ao INPI.
Zoeira

Filho e viúva de Chorão perdem direito da marca Charlie Brown Jr.

INPI confirmou que apenas a Peanuts detém exclusividade do nome da banda.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Duas pessoas estão abraçadas em um ambiente externo com iluminação suave e fundo desfocado, onde é possível ver um veículo estacionado e parte de uma parede clara. Uma das pessoas veste roupa preta, enquanto a outra usa peça clara, possivelmente bege, com cabelo longo. O cenário transmite um clima casual e acolhedor, com tons neutros predominantes e detalhes sutis na composição.
Zoeira

Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer

Encontro vai ao ar no Fantástico.

Matheus Facundo
11 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Luiz Mesquita, de A Fazenda.
Zoeira

'A Fazenda' 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ficar nesta quinta (11)

Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado estão na roça.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Luiz Mesquita.
Zoeira

A 'Fazenda' 17: Veja parcial da enquete de quem você quer que fique nesta quinta (11)

O peão disputa a preferência do público com Duda e Toninho.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Montagem de duas cenas: à esquerda, Carol Lekker, participantes de a fazenda, chorando e, à direita, Carol aparece agarrando por trás Duda durante cena que gerou a expulsão dela.
Zoeira

Carol Lekker é expulsa em A Fazenda ao agredir peoa ao vivo

Esta é a quarta expulsão desta edição do reality show.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem mostra colagem com Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que estão na 12ª roça.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Duda e Toninho disputam a preferência do público e sai o menos votado.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem mostra participantes do reality show a fazenda usando chapéu de fazendeira.
Zoeira

A Fazenda: Saory vence Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Resultado definiu a 12ª roça do reality show.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Enquete 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado final aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Lunara e Thor contaram a novidade nas redes sociais, e celebraram a nova gestação.
Zoeira

Thor Batista anuncia 2º filho e revela que espera um menino

Ele e Lunara Campos comemoraram a chegada de Liam nas redes sociais.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Marcelo VIP já havia dito que não aprovou a escolha de Wagner Moura para interpretar ele em filme.
Zoeira

Marcelo VIP, um dos maiores golpistas do País, não gostou de ser vivido por Wagner Moura no cinema

Ex-golpista desaprovou ator e mudanças na história no cinema.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Saory Cardoso, um das peoas confinadas em A Fazenda, com camisa longa preta e faixa da mesma cor na cabeça.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado parcial de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado parcial aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação
10 de Dezembro de 2025
A escritora nasceu em Londres e tinha um câncer no cérebro.
Zoeira

Morre Sophie Kinsella, autora de 'Becky Bloom', aos 55 anos

Escritora tinha glioblastoma, tipo agressivo de câncer no cérebro.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Iza Stein é influenciadora e esposa do cantor Maurício Manieri.
Zoeira

Esposa de Maurício Manieri está na UTI após sofrer AVC

Influenciadora passou por um procedimento cirúrgico no coração.

Redação
10 de Dezembro de 2025
cantor o kanalha exibindo prêmio multishow. ele exibe colar com foto de preta gil.
Zoeira

O Kanalha exibe cordão com homenagem a Preta Gil no Prêmio Multishow

Cantor recebeu premiação e comentou relação com a família Gil.

Redação
10 de Dezembro de 2025
foto de Gilberto Gil se apresentando no prêmio Multishow 2025. Ao fundo, no telão, há uma foto do artista com a filha, Preta Gil.
Zoeira

Veja lista de vencedores do Prêmio Multishow 2025

Uma das maiores premiações da música brasileira aconteceu na noite dessa terça-feira (9).

Redação
10 de Dezembro de 2025
Mesa redonda branca repleta de decorações de Natal diferentes nas cores vermelha, branca, verde e dourada.
Zoeira

Confira dicas para organizar o Natal gastando pouco

O planejamento é a chave para a boa celebração e decoração natalinas.

Milenna Murta*
10 de Dezembro de 2025