Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

Ullisses Campbell, roteirista da aclamada série "Tremembé: A Prisão dos Famosos", do Prime Video, revelou que foi processado por Suzane von Richthofen, uma das pessoas retratadas na produção audiovisual. A informação foi dada por Campbell em entrevista ao Metrópoles.

O profissional compartilhou que Suzane já o processou várias vezes, e que perdeu todos os processos abertos na Justiça.

“Olha, eu acho, a Suzane narcisista, então você vê, por exemplo, ela pode até me odiar, mas em função da série, do livro, de toda a visibilidade que o meu trabalho acaba dando a ela de forma direta, ela acaba também capitalizando com isso”, contou o roteirista durante a conversa.

Ele continuou: “Você vê, por exemplo, que ela tá agora com, ela tinha 50 mil seguidores, ela dobrou o número dos seguidores nas redes sociais [...] ela já moveu os processos contra mim, ela perdeu todos, então eu acho que como todo narcisista ela fica ali naquela, ela fica naquilo eu odeio, mas, ao mesmo tempo eu consigo faturar também com isso”.

SUCESSO DE 'TREMEMBÉ'

Lançada no final de outubro, a série “Tremembé” estreou cercada de grande expectativa e conseguiu superar todas as projeções do Amazon Prime Video. Segundo informações da coluna "Outro Canal", da Folha de S. Paulo, a produção atingiu a melhor estreia da história da plataforma no Brasil, considerando todos os gêneros disponíveis no catálogo.

Com o desempenho impressionante, “Tremembé” já ocupa o posto de título mais assistido do Prime Video desde sua chegada ao país, em 2016, desbancando o recorde anteriormente pertencente à primeira temporada de “Cangaço Novo”. O resultado foi comemorado internamente e compartilhado com o elenco, a equipe de produção e os executivos da divisão brasileira da Amazon.