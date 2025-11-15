Thais Carla realiza sonho de descer em toboágua, no Ceará, após perder 70kg

A influenciadora Thais Carla, 34, realizou na última sexta-feira (14) o sonho de descer em um toboágua durante viagem a um parque aquático, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Isso acontece sete meses após a realização da cirurgia bariátrica.

Em publicação no Instagram, Thais relatou a satisfação do momento. “Não dá pra descrever a emoção. Consegui descer um tobogã”, celebrou a influenciadora nas redes sociais.

A viagem foi compartilhada com o marido, o empresário Israel Reis, e as duas filhas do casal, Maria Clara, 9, e Eva, 4. Durante a viagem, Thais Carla também aproveitou as praias, compartilhou looks e momentos felizes da família.

Recentemente, Thais divulgou os resultados de um exame de bioimpedância, revelando ter eliminado 72 kg dos 200 kg que pesava antes do procedimento. A influenciadora vem atualizando o público sobre seu processo de transformação física e de recuperação pós-cirurgia.

Atualmente, ela pesa 128 kg e apresenta 50,7% de massa corporal, com Índice de Massa Corporal (IMC) de 44,4. A influenciadora afirma que pretende eliminar ainda outros 40 kg ao longo de sua jornada.