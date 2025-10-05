Thais Carla revela que perdeu 70 kg após cirurgia bariátrica

Cinco meses após se submeter a uma cirurgia bariátrica, Thais Carla revelou que já eliminou 70 kg. A influenciadora, de 33 anos, contou que passou dos 200 kg para os 130 kg atuais e comemorou os resultados em um vídeo publicado por Maya Massafera na última sexta-feira (3), durante uma visita à casa da dançarina, em São Paulo.

“Perdi 70, 71 kg, por aí. Daqui a pouco, vocês vão ver só os peitinhos, de ninfeta”, brincou Thais, revelando sua nova meta: “Quero perder mais 40 kg”.

A influenciadora também celebrou a volta às aulas de balé, uma paixão antiga. “Depois de 13 anos, voltei para o ballet”, escreveu no Instagram.

Em outro momento, mostrou com orgulho o quanto reduziu o manequim das roupas: “Gente, olha essa calça jeans que eu estou vestindo agora, tô chocada. 54! Eu vestia 66!”, contou.

Questionada sobre as cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele, Thais pediu paciência aos seguidores.

“Vocês me perguntam muito quando vou fazer as cirurgias das peles. Gente, faz só quatro meses que fiz a bariátrica. Ainda falta um processo longo. Não sei quando, mas as coisas vão fluir do jeito que têm que fluir".

Como foi a cirurgia de Thais Carla

O procedimento escolhido por ela foi o bypass gástrico, técnica que reduz o tamanho do estômago e desvia parte do intestino, diminuindo a absorção de alimentos.

Mais do que uma mudança física, Thais descreveu a cirurgia como o resultado de um esgotamento emocional após anos enfrentando a gordofobia.

“As pessoas acham que gordofobia é só alguém não gostar de gordo, mas é estrutural. No restaurante, penso na cadeira. No ônibus, torço para deixarem eu entrar pela porta de trás”, desabafou.