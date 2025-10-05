Regina Duarte diz que não assistiu ao remake de 'Vale Tudo'

Regina Duarte, 78 anos, revelou que não tem acompanhado o remake de "Vale Tudo", atualmente exibido pela Globo. A atriz, que interpretou Raquel Accioli na primeira versão da novela em 1988, explicou que está envolvida em diversos projetos e vivendo uma fase de intensa atividade profissional.

“Eu não estou assistindo. Eu tenho realmente me envolvido com tanta coisa. Eu estou vivendo um momento muito pleno de atividades”, contou Regina em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!.

Ao comentar sobre a nova adaptação do clássico da teledramaturgia, escrita por Manuela Dias, a veterana opinou que o ideal seria criar uma história inspirada na original, mas com outro título.

“Se eu fosse fazer uma coisa inspirada por 'Vale Tudo', eu não daria o nome de Vale Tudo. Eu faria uma outra coisa, inspirada em Vale Tudo”, afirmou.

Para Regina, essa escolha permitiria mais autonomia criativa à autora do remake. “Teria mais liberdade, não ficaria presa a uma obra que já foi feita e amada, muito amada nesse país. Desculpa, gente. Mas eu não consigo deixar de dizer isso. Eu sou muito sincera”, completou.

Por fim, a atriz relembrou o impacto da versão original e o carinho do público pela história. “'Vale Tudo' fez muito sucesso. E eu tenho consciência plena disso. Eu vivi isso, então sei o quanto as pessoas se apaixonaram por 'Vale Tudo'”, concluiu