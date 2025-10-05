Taís Araujo se emociona ao encerrar gravações de 'Vale Tudo'
A atriz agradeceu à equipe e ao público e disse que viver Raquel foi um dos maiores desafios de seus 30 anos de carreira
Taís Araujo, de 46 anos, se emocionou ao finalizar as gravações do remake de "Vale Tudo", da Globo, no sábado (4). A atriz, que interpreta Raquel Accioli, agradeceu à equipe e ao público pela parceria ao longo da produção e destacou a importância da personagem em sua trajetória.
Nas redes sociais, Taís compartilhou vídeos e reflexões sobre o fim das filmagens da novela das nove.
“A gente passou por momentos tão sérios e todo mundo ficou junto, fazendo o melhor. Ninguém entrava em cena para dar pouco, todo mundo dava muito. Entramos respeitando a obra”, afirmou.
Em outro registro, a atriz apareceu dentro dos estúdios agradecendo à equipe e celebrando o trabalho coletivo.
“Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje, fechando um trabalho tão lindo, que o Brasil ama. Eu saio daqui realizada graças a uma personagem que me proporcionou viver emoções muito profundas, sentimentos muito genuínos. Uma mulher, uma mãe brasileira. Eu tive cenas lindas e preciso agradecer a Raquel, essa mulher que me fez ficar mais forte”, declarou.
Mesmo diante das críticas ao remake assinado por Manuela Dias, Taís reconheceu que o projeto foi um marco em sua carreira.
“São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme porque tive vocês comigo. Obrigada!”, disse, emocionada.
Com o fim das gravações, "Vale Tudo" entra em sua reta final com altas expectativas. A trama, que celebra os 60 anos da Globo, revisita um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira e reafirma Taís Araujo como um dos grandes nomes da TV atual.