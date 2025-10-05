Diário do Nordeste
Taís Araujo se emociona ao encerrar gravações de 'Vale Tudo'

A atriz agradeceu à equipe e ao público e disse que viver Raquel foi um dos maiores desafios de seus 30 anos de carreira

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
Zoeira
Atriz em cena.
Legenda: A atriz, que interpreta Raquel Accioli, agradeceu à equipe e ao público pela parceria ao longo da produção.
Foto: Globo/ Fábio Rocha

Taís Araujo, de 46 anos, se emocionou ao finalizar as gravações do remake de "Vale Tudo", da Globo, no sábado (4). A atriz, que interpreta Raquel Accioli, agradeceu à equipe e ao público pela parceria ao longo da produção e destacou a importância da personagem em sua trajetória.

Nas redes sociais, Taís compartilhou vídeos e reflexões sobre o fim das filmagens da novela das nove.

“A gente passou por momentos tão sérios e todo mundo ficou junto, fazendo o melhor. Ninguém entrava em cena para dar pouco, todo mundo dava muito. Entramos respeitando a obra”, afirmou.

Taís Araújo agradeceu à equipe de
Legenda: Taís Araújo agradeceu à equipe de "Vale Tudo".
Foto: Reprodução/Instagram

Em outro registro, a atriz apareceu dentro dos estúdios agradecendo à equipe e celebrando o trabalho coletivo.

“Queria dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje, fechando um trabalho tão lindo, que o Brasil ama. Eu saio daqui realizada graças a uma personagem que me proporcionou viver emoções muito profundas, sentimentos muito genuínos. Uma mulher, uma mãe brasileira. Eu tive cenas lindas e preciso agradecer a Raquel, essa mulher que me fez ficar mais forte”, declarou.

Mesmo diante das críticas ao remake assinado por Manuela Dias, Taís reconheceu que o projeto foi um marco em sua carreira.

“São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme porque tive vocês comigo. Obrigada!”, disse, emocionada.

Com o fim das gravações, "Vale Tudo" entra em sua reta final com altas expectativas. A trama, que celebra os 60 anos da Globo, revisita um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira e reafirma Taís Araujo como um dos grandes nomes da TV atual. 

Atriz em cena.
