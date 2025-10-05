Patrícia Abravanel tem carro roubado durante aniversário em Orlando

Nesse sábado (4), Patrícia Abravanel completou 48 anos e acabou vivendo uma situação inusitada no dia da comemoração. Durante os preparativos para sua festa de aniversário, realizada em Orlando, nos Estados Unidos, a apresentadora teve o carro roubado e precisou registrar um boletim de ocorrência.

Quem revelou o ocorrido foi Rebeca Abravanel, irmã da apresentadora, que compartilhou o momento nos stories do Instagram.

“Roubaram o carro [dela]. Fala sério! No aniversário”, disse, mostrando Patrícia ao lado de um policial enquanto outras pessoas cuidavam da decoração e da comida da festa.

Em tom bem-humorado, Patrícia brincou: “Happy Birthday tem que ser com emoção!”.

O marido da apresentadora, Fábio Faria, também comentou o episódio nas redes sociais.

“Xerife no café da manhã! Roubaram nosso carro em Orlando. Fala sério”, escreveu, ao repostar o vídeo. Ele ainda publicou fotos de carros de polícia estacionados em frente à casa onde a comemoração acontecia.

Apesar do contratempo, a família seguiu com a celebração do aniversário de Patricia, que mostrou bom humor diante do ocorrido.