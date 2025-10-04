Diário do Nordeste
Rapper Hungria tem ‘boa evolução clínica’, mas segue internado

Suspeita de intoxicação por metanol levou o músico à internação na última quinta-feira (2)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:44)
Zoeira
Hungria usando um grande óculos espelhado, agasalho com capuz, cordão de ouro e blusa branca.
Legenda: Hungria deu entrada em hospital com cefaleia, náuseas, vômitos, entre outros sintomas.
Foto: Reprodução/Instagram

O rapper Hungria, internado desde quinta-feira (2) por suspeita de intoxicação por metanol em Brasília, apresenta “boa evolução clínica” e teve a hemodiálise suspensa.

As informações foram divulgadas em boletim médico do Hospital DF Star, que ainda afirma que o artista segue internado e sem previsão de alta.

“Gustavo da Hungria Neves segue internado na unidade de terapia intensiva. Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta”, diz o texto do boletim.

O cantor e músico é o primeiro paciente no Distrito Federal com suspeita de intoxicação.

O que aconteceu 

Na manhã do dia 2, após consumir vodca na noite anterior, Hungria ligou para a irmã pedindo ajuda e relatando estar sentindo gosto de gasolina. A distribuidora que vendeu a bebida supostamente adulterada foi interditada.

De acordo com o hospital onde ele está internado, a confirmação ou não da intoxicação ocorrerá após o resultado de dois testes que devem sair ao longo da próxima semana. Nas redes sociais, o cantor agradeceu ao apoio dos fãs

