Rapper Hungria tem ‘boa evolução clínica’, mas segue internado

O rapper Hungria, internado desde quinta-feira (2) por suspeita de intoxicação por metanol em Brasília, apresenta “boa evolução clínica” e teve a hemodiálise suspensa.

As informações foram divulgadas em boletim médico do Hospital DF Star, que ainda afirma que o artista segue internado e sem previsão de alta.

“Gustavo da Hungria Neves segue internado na unidade de terapia intensiva. Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta”, diz o texto do boletim.

Veja também Zoeira Hungria agradece apoio após internação em Brasília País Distribuidora que vendeu bebida suspeita de adulteração para rapper Hungria é interditada

O cantor e músico é o primeiro paciente no Distrito Federal com suspeita de intoxicação.

O que aconteceu

Na manhã do dia 2, após consumir vodca na noite anterior, Hungria ligou para a irmã pedindo ajuda e relatando estar sentindo gosto de gasolina. A distribuidora que vendeu a bebida supostamente adulterada foi interditada.

De acordo com o hospital onde ele está internado, a confirmação ou não da intoxicação ocorrerá após o resultado de dois testes que devem sair ao longo da próxima semana. Nas redes sociais, o cantor agradeceu ao apoio dos fãs.