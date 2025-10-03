Hungria agradece apoio após internação em Brasília

O rapper Hungria usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para falar sobre seu processo de recuperação após ter sido internado no Hospital DF Star, em Brasília, sob suspeita de intoxicação por metanol. Ele deu entrada na unidade de saúde na quinta-feira (2) com sintomas de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica.

Em publicação no Instagram, o músico tranquilizou fãs e agradeceu pelas mensagens de apoio. "Logo eu estarei de volta em casa, mais forte e com a fé renovada. Hoje meu coração é só gratidão", escreveu.

Hungria também aproveitou para deixar um alerta a seguidores e pessoas próximas: "A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma".

Hungria adia shows

A equipe do artista comunicou que, por orientação médica, os shows previstos para este fim de semana foram adiados. "O objetivo é preservar a saúde do cantor. Ele permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", informou a nota oficial.

Veja também Ser Saúde Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco País Governo identifica fabricantes do antídoto para contornar intoxicação por metanol em bebida

Segundo boletim médico divulgado nesta manhã, Hungria apresenta evolução positiva em seu quadro clínico. O médico assistente, Leandro Machado, afirmou que o artista "dormiu bem, se alimentou normalmente e já mostra melhora nos exames laboratoriais, com normalização dos índices metabólicos".