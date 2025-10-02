Quem é o rapper Hungria, hospitalizado após ser intoxicado por metanol

Gustavo da Hungria Neves, mais conhecido como Hungria, tem 34 anos e nasceu em Ceilândia (DF). Considerado um dos principais nomes do rap brasileiro, o cantor iniciou a carreira aos 14 anos, com a música "Hoje Tá Embaçado", ainda sob o nome artístico Hungria Hip Hop.

Fenômeno nas plataformas digitais, Hungria soma 12,1 milhões de seguidores no Instagram e 14,4 milhões de inscritos no YouTube. Ao todo, 16 de seus clipes ultrapassaram 100 milhões de visualizações.

Entre seus maiores sucessos estão “Zorro do Asfalto”, “Dubai”, “Não Troco”, “Coração de Aço", “Beijo com Trap” e "Ama e Fé". No entanto, foi com a música “Lembranças" que o artista ganhou projeção nacional.

O clipe ultrapassou 614 milhões de visualizações no YouTube e chegou a integrar a trilha sonora da novela "Malhação: Viva a Diferença".

O trabalho mais recente do rapper é o álbum Virou Verão, lançado no final de 2024, com participações de nomes como Grelo (Psirico) e DJ Win.

Em 2019, Hungria também ganhou destaque ao ser apelidado de “rapper do sertanejo”, após parcerias com Lucas Lucco, na faixa “Quebra-Cabeça", e com Gusttavo Lima, em "Eu Vou Te Buscar".

Veja também Negócios Bares de Fortaleza se posicionam em meio a casos de metanol em SP e PE

Caso de intoxicação

Hungria foi internado às pressas nesta quinta-feira (2), no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol, após consumir bebidas alcoólicas adulteradas.

Segundo o boletim médico, o cantor apresentou cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

O Ministério da Saúde confirmou que o caso de Hungria faz parte dos 12 diagnósticos já confirmados de intoxicação por metanol, enquanto outros 47 permanecem sob investigação.

“O fato de estar em Brasília, nossa equipe está acompanhando desde o início da internação. Nós já temos a confirmação de que foi detectada a presença de metanol no exame feito no hospital onde esse paciente foi internado” Alexandre Padrilha Ministro da Saúde

Em um boletim médico divulgado no fim da tarde, o Hospital DF Star informou que o cantor Hungria está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma intoxicação por metanol.

Ele iniciou tratamento de hemodiálise para eliminar a substância tóxica do organismo. De acordo com o documento, o quadro clínico do cantor é estável, ele está consciente, orientado e com respiração espontânea, sem alterações visuais.

No entanto, a equipe médica não informou uma previsão de alta hospitalar.