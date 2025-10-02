Cantor Hungria é internado em Brasília com suspeita de ingestão de bebida adulterada

O cantor Hungria está internado no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação causada por bebida adulterada. Segundo nota divulgada pela equipe do artista, nesta quinta-feira (2), ele está sob cuidados médico e já não apresenta risco iminente, mas permanecerá em acompanhamento.

Segundo boletim médico, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol.

Shows remarcados

Conforme a equipe de Hungria, os shows agendados para este fim de semana serão remarcados por recomendação médica. Em comunicado, os representantes agradeceram a compreensão de fãs, imprensa e parceiros diante da situação.

O artista segue em recuperação e deve retomar a agenda quando houver liberação médica.

Intoxicação por metanol

O Brasil chegou a 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados desde agosto até esta quarta-feira (1º). As ocorrências se concentram principalmente em São Paulo, com 39 suspeitas, mas Pernambuco apresentou quatro casos em investigação. Apenas um óbito foi confirmado.

O Governo de São Paulo informou nesta quarta-feira (1º) que seis pessoas morreram no Estado por suspeita de intoxicação por metanol.