'Vou ser motivação nacional', diz Gordão da XJ após perder 115 kg

Sidney Bezerra, conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, emocionou o público ao revelar os resultados de sua impressionante transformação. O influenciador, que chegou a pesar 350 kg, já eliminou 115 kg e atualmente está com 235 kg.

Determinado, ele afirmou que seu objetivo vai além da balança: “Eu vou ser motivação nacional. Vou motivar todo o Brasil. Quando eu for operar, vou parar o mundo”, declarou durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

O processo de emagrecimento de Sidney começou de forma despretensiosa: como uma brincadeira entre amigos.

Eles prometeram presenteá-lo com um carro de luxo e uma casa caso ele conseguisse atingir sua meta de perda de peso.

O desafio, porém, se transformou em um verdadeiro marco de superação e virou símbolo de força de vontade para seus milhares de seguidores.

Nas redes sociais, o influenciador compartilha vídeos mostrando sua rotina, os treinos, a reeducação alimentar e os desafios enfrentados durante o processo. Sua autenticidade e bom humor têm conquistado o público e atraído cada vez mais apoio.

A trajetória de Gordão da XJ mostra que, com determinação e propósito, é possível transformar a própria vida.