Gretchen exibe transformação facial e elogia médico após novos procedimentos estéticos
A cantora de 66 anos mostrou o antes e depois dos tratamentos e esclareceu rumores sobre uso de PMMA
O médico Igor Alves surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado dos procedimentos estéticos realizados no rosto de Gretchen, de 66 anos, ao longo dos anos. O cirurgião compartilhou uma montagem com o antes e depois da artista e agradeceu a confiança da eterna “rainha do rebolado” em seu trabalho.
“Ela sempre foi o ‘meme’ mundial. Até que um dia ela teve confiança e paciência para chegar nesse resultado. Gretchen, obrigado por confiar no meu trabalho!”, escreveu o profissional em uma publicação nas redes sociais.
Nos stories do Instagram, Gretchen explicou em detalhes os procedimentos que realizou recentemente e aproveitou para enaltecer o trabalho do médico.
Veja também
"Quando eu saí do Power Couple, eu tinha emagrecido 10 kg e o meu rosto estava muito preenchido para o tamanho do meu peso. O Dr. Igor fez duas hialuronidase, retirou todo o produto, colocou fios de colágeno e tirou gordura das minhas bochechas. Igor, você é o melhor, o maior!”, declarou.
A dançarina também aproveitou o momento para rebater críticas e esclarecer rumores sobre o uso de PMMA, um tipo de preenchedor definitivo que virou alvo de debates e alertas entre profissionais da estética.
“Eu não tinha PMMA na bochecha, eu tinha no bigode chinês, não na bochecha, e retiramos quando eu fiz o lip lift”, explicou.