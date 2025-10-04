'Altas Horas' recebe personalidades da TV neste sábado (4)
Patrícia Poeta, Catia Fonseca, Barbara Reis e Marcos Losekann estão entre os convidados; programa também celebra Cidade Negra e Toquinho
O "Altas Horas" deste sábado (4) promete uma edição especial repleta de homenagens e grandes encontros. Serginho Groisman recebe convidados que vão compartilhar momentos marcantes de suas carreiras, além de atrações musicais de peso.
Entre os presentes estão as apresentadoras Patrícia Poeta e Catia Fonseca, a atriz Barbara Reis e o jornalista Marcos Losekann.
Música e celebrações
O grupo Cidade Negra sobe ao palco para comemorar o retorno aos shows com uma turnê especial dedicada aos 30 anos dos álbuns Sobre Todas as Forças e Acústico. Sucessos como "Girassol", "A Sombra da Maldade" e "O Erê" fazem parte do repertório.
O vocalista Toni Garrido também falará sobre o hiato de três anos da banda e sobre sua estreia em musicais, com a participação na versão brasileira de Dreamgirls, sucesso da Broadway.
Outro destaque é Toquinho, prestes a completar 80 anos, que relembra sua trajetória e apresenta clássicos como Aquarela, Tarde em Itapuã e Carolina Carol Bela.
Histórias da TV e do jornalismo
Patrícia Poeta relembra seus 25 anos de carreira na Globo, seus primeiros passos na emissora e ainda comenta a recente visita de Serginho ao Encontro.
Catia Fonseca, com mais de três décadas de televisão, recorda momentos marcantes e fala sobre as transformações da mídia:
“Vivi a chegada da internet. Está passando rápido? Está. Mas eu penso: ‘olha quanta coisa doida eu já vivi’… e faria tudo de novo.”
O jornalista Marcos Losekann, com 40 anos de trajetória, compartilha experiências marcantes de sua cobertura do setor judiciário em Brasília e comenta seu novo livro Talk News, que revisita bastidores do jornalismo.
Novelas e novos talentos
A atriz Barbara Reis apresenta Lena, sua personagem na novela Três Graças, que estreia em 20 de outubro, data que coincide com o aniversário da artista.
“Acredito que vai gerar identificação no público, de casais que passam por isso”, disse Barbara sobre a trama.
Que horas começa o Altas Horas deste sábado (4)?
Excepcionalmente, o “Altas Horas” deste sábado será exibido às 23h10, na TV Globo.