'Altas Horas' recebe personalidades da TV neste sábado (4)

O "Altas Horas" deste sábado (4) promete uma edição especial repleta de homenagens e grandes encontros. Serginho Groisman recebe convidados que vão compartilhar momentos marcantes de suas carreiras, além de atrações musicais de peso.

Entre os presentes estão as apresentadoras Patrícia Poeta e Catia Fonseca, a atriz Barbara Reis e o jornalista Marcos Losekann.

Música e celebrações

O grupo Cidade Negra sobe ao palco para comemorar o retorno aos shows com uma turnê especial dedicada aos 30 anos dos álbuns Sobre Todas as Forças e Acústico. Sucessos como "Girassol", "A Sombra da Maldade" e "O Erê" fazem parte do repertório.

O vocalista Toni Garrido também falará sobre o hiato de três anos da banda e sobre sua estreia em musicais, com a participação na versão brasileira de Dreamgirls, sucesso da Broadway.

Outro destaque é Toquinho, prestes a completar 80 anos, que relembra sua trajetória e apresenta clássicos como Aquarela, Tarde em Itapuã e Carolina Carol Bela.

Histórias da TV e do jornalismo

Patrícia Poeta relembra seus 25 anos de carreira na Globo, seus primeiros passos na emissora e ainda comenta a recente visita de Serginho ao Encontro.

Catia Fonseca, com mais de três décadas de televisão, recorda momentos marcantes e fala sobre as transformações da mídia:

“Vivi a chegada da internet. Está passando rápido? Está. Mas eu penso: ‘olha quanta coisa doida eu já vivi’… e faria tudo de novo.”

O jornalista Marcos Losekann, com 40 anos de trajetória, compartilha experiências marcantes de sua cobertura do setor judiciário em Brasília e comenta seu novo livro Talk News, que revisita bastidores do jornalismo.

Novelas e novos talentos

A atriz Barbara Reis apresenta Lena, sua personagem na novela Três Graças, que estreia em 20 de outubro, data que coincide com o aniversário da artista.

“Acredito que vai gerar identificação no público, de casais que passam por isso”, disse Barbara sobre a trama.

Que horas começa o Altas Horas deste sábado (4)?

Excepcionalmente, o “Altas Horas” deste sábado será exibido às 23h10, na TV Globo.