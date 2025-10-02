Diário do Nordeste
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração da 'Calçada da Fama'

Complexo audiovisual homenageia veteranos da emissora em cerimônia histórica

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Renato Aragão e Tony Ramos estavam entre os nomes homenageados na Calçada da Fama.
Legenda: Tony Ramos, Betty Faria, Ary Fontoura, Laura Cardozo, Neusa Borges, Renato Aragão, Natália Timberg, Rosamaria Mortinho, Walcir Carrasco, Serginho Groisman e Antônio Pitanga foram homenageados.
Foto: Paulo Tauil/AgNews.

Nesta quinta-feira (2), os Estúdios Globo, antigo Projac, completam 30 anos de história, sendo um dos maiores complexos de produção audiovisual da América Latina. Para marcar a data, foi inaugurada a "Calçada da Fama", que eterniza nomes de artistas e profissionais que fizeram e fazem parte da trajetória da emissora.

Os 15 primeiros homenageados são talentos veteranos, que contribuíram de forma significativa para a história da Globo. Entre eles estão Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Antonio Pitanga, Lima Duarte, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Dennis Carvalho, Laura Cardoso, Betty Faria, Ary Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, Nathalia Timberg e Serginho Groisman.

“Essa calçada da fama é cheia de simbolismo para a gente porque significa imortalizar aqui, com nome e estrela, pessoas que são parte da estrutura disso, que são a base de tudo que a gente faz aqui”, declarou Amauri Soares, diretor-geral dos Estúdios Globo.

'Nossos veteranos, nossos mestres'

Amauri acrescentou que a homenagem é apenas o começo: “Hoje estamos começando com um grupo muito especial, e ao longo do tempo vamos expandindo a nossa calçada da fama para incluir mais nomes. Este grupo tem dedicação e colaboração com a Globo há décadas, são nossos veteranos, nossos mestres, que ajudaram a entender nossa arte e continuam contribuindo para contar as histórias que contamos”.

Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, também prestigiou a inauguração e falou em nome da família fundadora. “Esse momento simboliza toda a admiração de todos os colaboradores da Globo e do público por vocês. Nos sentimos muito honrados em poder eternizar essa relação com a população que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado, em nome da minha família e da memória de Roberto Marinho”, disse.

 

