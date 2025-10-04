'Caldeirão com Mion' recebe Marcelo Serrado, Rodrigo Fagundes e show de Fernando e Sorocaba (4/10)
Músicas que marcaram gerações e receitas inusitadas vão fazer parte da edição deste sábado
O Caldeirão com Mion deste sábado (4) foi feito para os nostálgicos. O programa reúne personalidades no quadro de músicas marcantes "Sobe o Som", além de trazer cantores e uma receita inusitada feita pela chef Ju Lima.
Os atores Marcelo Serrado e Rodrigo Fagundes vão protagonizar o quadro "Segue o Som" ao lado dos influenciadores de comédia Bomtalvão e Marco Túlio Davi.
A brincadeira vai arrancar risadas e fazer o público viajar pelas músicas que marcaram diferentes épocas.
A dupla Fernando e Sorocaba também está entre as atrações da semana. Além de cantar, os parceiros que promoveram a turnê Churrasco On Fire vão participar de um momento inusitado: a chef Ju Lima, especializada em carnes, vai preparar um milkshake de bacon para a dupla.
A cantora Adriana Calcanhotto apresentará o projeto Adriana Partimpim, promovendo seu retorno aos palcos, que acontecerá no dia 9 de novembro, em Belo Horizonte.
Que horas começa o 'Caldeirão com Mion?'
O Caldeirão com Mion vai ao ar às 16h15, na TV Globo.
