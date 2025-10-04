Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

'Caldeirão com Mion' recebe Marcelo Serrado, Rodrigo Fagundes e show de Fernando e Sorocaba (4/10)

Músicas que marcaram gerações e receitas inusitadas vão fazer parte da edição deste sábado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Celebridades brasileiras comemorando em evento ao lado de outras pessoas, todos segurando copos com drinks em um ambiente de palco bem iluminado. No programa Caldeirão do Mion
Legenda: A receita feita pela chef Ju Lima promete surpreender
Foto: Divulgação/Globo

O Caldeirão com Mion deste sábado (4) foi feito para os nostálgicos. O programa reúne personalidades no quadro de músicas marcantes "Sobe o Som", além de trazer cantores e uma receita inusitada feita pela chef Ju Lima.

Os atores Marcelo Serrado e Rodrigo Fagundes vão protagonizar o quadro "Segue o Som" ao lado dos influenciadores de comédia Bomtalvão e Marco Túlio Davi. 

A brincadeira vai arrancar risadas e fazer o público viajar pelas músicas que marcaram diferentes épocas.

A dupla Fernando e Sorocaba também está entre as atrações da semana. Além de cantar, os parceiros que promoveram a turnê Churrasco On Fire vão participar de um momento inusitado: a chef Ju Lima, especializada em carnes, vai preparar um milkshake de bacon para a dupla. 

A cantora Adriana Calcanhotto apresentará o projeto Adriana Partimpim, promovendo seu retorno aos palcos, que acontecerá no dia 9 de novembro, em Belo Horizonte.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion?'

O Caldeirão com Mion vai ao ar às 16h15, na TV Globo.

*Estagiária supervisionada pela Jornalista Mariana Lazari.

A briga de Wallas e Shia repercutiu nas redes sociais
Zoeira

Produção de ‘A Fazenda 2025’ intervém em briga entre Wallas e Shia após festa

Confusão começou com discussão entre Carol e Guilherme e terminou com agressões verbais e entrada dos seguranças na sede do reality da Record

Redação
Há 45 minutos
Tais Araujo atriz com uma xícara de café na mão, sentada no escritório, e cara de assustada
Zoeira

Autora de Vale Tudo rebate críticas de Taís Araujo sobre desfecho de Raquel

Autora do remake rebateu comentários da atriz, que disse ter ficado frustrada com o mudanças na trama de Raquel

Redação
Há 1 hora
Brasileira viraliza ao cantar Michael Jackson no The Voice Alemanha
Zoeira

Brasileira viraliza ao cantar Michael Jackson no The Voice Alemanha

Oxa fez todos os jurados do show virarem as cadeiras durante apresentação em temporada formada por ex-participantes

Redação
Há 1 hora
vini jr virginia casal real madrid jogador futebol seleção influencer ze felipe
Zoeira

Éder Militão agita rumores de romance entre e Virginia e Vini Jr

No último mês, Virgínia foi até a Espanha pelo menos três vezes, sempre ficando hospedada na casa do jogador

Redação
Há 1 hora
Val Marchiori revelou o diagnóstico de câncer de mama em agosto deste ano
Zoeira

Val Marchiori adia início da quimioterapia para celebrar aniversário

Socialite de 50 anos reunirá a família antes de iniciar sessões

Redação
03 de Outubro de 2025
Gominho contou o episódio em suas redes sociais
Zoeira

Gominho tem conta bancária esvaziada em assalto: 'Sem um real'

Influenciador contou que criminosos também fizeram empréstimos e transferências em seu nome

Redação
03 de Outubro de 2025
Hungria, internado por intoxicação por metanol, publicou foto no hospital em Brasília
Zoeira

Hungria agradece apoio após internação em Brasília

Rapper segue em recuperação no Hospital DF Star após suspeita de ingestão de bebida adulterada; shows foram adiados

Redação
03 de Outubro de 2025
Selfies da própria Rafaela, maquiada e usando roupas pretas.
Zoeira

Influencer Rafaela Del Bianchi morre aos 27 anos

Ex-namorada da jogadora Kerolin Ferraz sofreu capotamento em Campinas

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de Sean Combs para matéria em que ele é condenado com sentença de 4 anos e 2 meses de prisão.
Zoeira

Sean Combs é condenado a 4 anos e 2 meses de prisão

P.Diddy foi acusado de transporte para fins de prostituição

Redação
03 de Outubro de 2025
O corpo de Ana Clara foi esquecido na novela
Zoeira

Samantha Jones viraliza após morte de Ana Clara em 'Vale Tudo'

Atriz comemorou virar meme ao ser “esquecida morta” em cena que divertiu os internautas

Redação
03 de Outubro de 2025
Karine convive desde a infância com uma doença rara
Zoeira

Carlinhos Maia paga imunoterapia de influenciadora do CE com doença rara

Influenciador custeará uma sessão do tratamento de Karine Sousa, diagnosticada com xeroderma pigmentoso

Redação
03 de Outubro de 2025
Odete será assassinada no capítulo do dia 6 de outubro
Zoeira

'Vale Tudo' entra na reta final; saiba o que vem por aí na novela

Personagem de Débora Bloch deve ser assassinada no episódio da próxima segunda-feira (6). Novela promete fortes emoções até o último capítulo, no dia 17

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem mostra Renata Müller, participante de A Fazenda, com expressão triste e cabisbaixa durante eliminação dela na segunda roça do programa, em 2 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Renata é a segunda eliminada

Peoa recebeu o menor número de votos do público e acabou saindo da atração

Redação
03 de Outubro de 2025
Renato Aragão e Tony Ramos estavam entre os nomes homenageados na Calçada da Fama.
Zoeira

Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração da 'Calçada da Fama'

Complexo audiovisual homenageia veteranos da emissora em cerimônia histórica

Redação
02 de Outubro de 2025
Fotos oficiais de Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo no reality A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: veja o resultado de quem fica no reality rural

Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo estão na segunda berlinda do programa

Redação
02 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos de Hungria, uma em formato de selfie e outra em um print de um clipe, usada em matéria sobre o rapper ter sido internado por intoxicação por metanol em bebida
Zoeira

Quem é o rapper Hungria, hospitalizado após ser intoxicado por metanol

Artista de 34 anos foi internado às pressas em Brasília

Redação
02 de Outubro de 2025
Na foto, um homem veste camisa branca com detalhes pretos, usa óculos escuros e brincos, posando com expressão séria em um evento. O fundo mostra pessoas desfocadas e iluminação azulada.
Zoeira

Defesa de Diddy ganha apoio em carta da ex-namorada

Virginia Huynh afirma ter sido pressionada para se declarar como vítima de tráfico sexual

Redação
02 de Outubro de 2025
José Loreto caracterizado como Chorão para o filme.
Zoeira

José Loreto se apresenta como Chorão em show ao vivo

Ator lidera homenagem à banda Charlie Brown Jr. durante gravações de filme

Redação
02 de Outubro de 2025
A Beija-Flor negou os rumores de treta entre Giovanna e Samuel
Zoeira

Beija-Flor nega polêmica entre Giovanna Lancellotti e Samuel de Assis

A escola de samba esclareceu rumores sobre substituição do ator em encenação

Redação
02 de Outubro de 2025