'Vale Tudo' entra na reta final; saiba o que vem por aí na novela

A novela "Vale Tudo" chega à reta final prometendo grandes reviravoltas e momentos que devem surpreender o público. Depois da exibição dos flashbacks sobre o acidente que marcou a vida da família Roitman, nessa quinta-feira (2), os próximos capítulos intensificam o suspense.

O grande mistério do desfecho, assim como na versão original, gira em torno da morte de Odete Roitman. Interpretada por Débora Bloch, a personagem será assassinada no episódio de segunda-feira (6), deixando os telespectadores em dúvida sobre quem matou a vilã.

Antes do crime, diversas situações vão alimentar as suspeitas. Já nesta sexta-feira (3), Tia Celina (Malu Galli) expulsa Odete de casa após revelar que ela escondeu da família a sobrevivência de Leonardo (Guilherme Magon). A cena culmina em uma agressão entre Odete e Heleninha (Paolla Oliveira), que desaparece logo em seguida.

No sábado (4), será a vez de Odete armar uma emboscada contra Maria de Fátima (Bella Campos), mas a jovem consegue escapar. Poucos dias depois, no capítulo de segunda-feira (6), a vilã é assassinada, e os personagens Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) também passam a figurar entre os principais suspeitos.

Os desdobramentos seguem com o velório de Odete, marcado para o dia 8 de outubro, e a prisão do suposto assassino, prevista para ir ao ar no dia 13. O último capítulo da trama será exibido no dia 17, prometendo reviravoltas até os minutos finais.