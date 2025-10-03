Diário do Nordeste
'Vale Tudo' entra na reta final; saiba o que vem por aí na novela

Personagem de Débora Bloch deve ser assassinada no episódio da próxima segunda-feira (6). Novela promete fortes emoções até o último capítulo, no dia 17

Redação
(Atualizado às 11:50)
Odete será assassinada no capítulo do dia 6 de outubro
A novela "Vale Tudo" chega à reta final prometendo grandes reviravoltas e momentos que devem surpreender o público. Depois da exibição dos flashbacks sobre o acidente que marcou a vida da família Roitman, nessa quinta-feira (2), os próximos capítulos intensificam o suspense.

O grande mistério do desfecho, assim como na versão original, gira em torno da morte de Odete Roitman. Interpretada por Débora Bloch, a personagem será assassinada no episódio de segunda-feira (6), deixando os telespectadores em dúvida sobre quem matou a vilã.

Antes do crime, diversas situações vão alimentar as suspeitas. Já nesta sexta-feira (3), Tia Celina (Malu Galli) expulsa Odete de casa após revelar que ela escondeu da família a sobrevivência de Leonardo (Guilherme Magon). A cena culmina em uma agressão entre Odete e Heleninha (Paolla Oliveira), que desaparece logo em seguida.

