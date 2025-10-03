Quem saiu em 'A Fazenda'? Renata é a segunda eliminada

A influenciadora Renata Müller foi a segunda participante eliminada de "A Fazenda 17". Ela deixou o reality show nessa quinta-feira (2), após receber somente 18,96% dos votos.

Com o resultado, Duda Wendling e Walério Araújo, que também estavam na roça, se salvaram e continuam no programa.

A eliminação de Renata diverge do apontado pela parcial da enquete do Diário do Nordeste, que indicava o estilista pernambucano fora da atração.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SEGUNDA ROÇA

Na última terça-feira (30), Ray ocupou o primeiro banco da berlinda ao ser indicada pelo fazendeiro Dudu Camargo.

Walério acabou sendo o mais votado após Yoná usar o Poder Laranja e transferir as indicações de Matheus Martins para ele. Em seguida, o estilista escolheu Duda da baia.

No resta um, sobrou Renata, que vetou a influenciadora digital de participar da Prova do Fazendeiro, a mandando automaticamente para a berlinda oficial.

Na quarta-feira (1º), Ray venceu a Prova do Fazendeiro e se livrou, consolidado a roça entre Duda, Renata e Walério.