Defesa de Diddy ganha apoio em carta da ex-namorada

O anúncio da sentença do rapper Sean Diddy Combs marcado para esta sexta-feira (3), ganhou novos episódios. Na véspera do anúncio, a ex-namorada do artista, Virginia Huynh, por carta negou ter sido vítima de tráfico sexual.

Em uma carta, Huynh, também conhecida como Gina, afirmou: "Me senti pressionada a me sentir como uma vítima. Eu disse a eles que não era, mas eles insistiram que eu era, mesmo quando expressei minha verdade de forma contrária".

A carta foi apresentada pela equipe jurídica de Combs, na noite de quarta-feira (1º). A defesa de Diddy planeja ainda apresentar um vídeo de 15 min antes da sentença. Huynh afirmou que não foi solicitada a escrever a carta.

Não foi a primeira vez que ela escreveu ao tribunal. Em agosto deste ano, Virginia já havia se manifestado em defesa do ex-companheiro, para reforçar o argumento que o Rapper deveria receber fiança.

“Nosso relacionamento, como muitos, nem sempre foi perfeito; passamos por altos e baixos, e erros foram cometidos, mas ele estava disposto a reconhecer seus erros e tomar decisões melhores no futuro”, ao longo dos anos que se seguiram, ele fez esforços visíveis para se tornar uma pessoa melhor e lidar com os danos que havia causado.”

Os promotores do processo pretendiam chamar Virginia para testemunhar em seu julgamento. Entretanto, dias antes do início, informaram ao juiz que não conseguiram localizá-la.

Em depoimentos durante o processo, testemunhas relataram que ela namorou Diddy enquanto ele mantinha um relacionamento com Cassie Ventura, e que Diddy havia sido violento com Gina.

Quem são as vítimas de Sean Diddy Combs?

Cassie Ventura

Conheceu Diddy aos 19 anos. Ele comandava a gravadora Bad Boy Records. O relacionamento, marcado por idas e vindas, durou até 2018. Em 2023, Cassie acusou o rapper de agressão sexual.

A segunda vítima é ex-namorada de Diddy, conhecida no tribunal pelo pseudônimo "Jane".

Legenda: Sean Diddy Combs e Cassie Ventura em 2018 Foto: Angela Weiss / AFP

O rapper é condenado por quais acusações?

Ele foi considerado culpado em duas acusações:

Transporte com fins de prostituição, referente a Cassie Ventura. Transporte com fins de prostituição, referente a "Jane".

Como Diddy foi considerado culpado em duas acusações, pode pegar até 20 anos de prisão.