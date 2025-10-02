Beija-Flor nega polêmica entre Giovanna Lancellotti e Samuel de Assis

A escola de samba Beija-Flor se manifestou nesta quinta-feira (2) para esclarecer os rumores envolvendo a atriz Giovanna Lancellotti e o ator Samuel de Assis. Segundo boatos, a atriz teria assumido um papel originalmente destinado ao artista na encenação diante de duas mulheres representando orixás.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Beija-Flor de Nilópolis afirmou que as informações não procedem. “Não é verdade que a atriz Giovanna Lancellotti tenha cortado o ator Samuel de Assis da apresentação da final do concurso de samba-enredo ou alterado o roteiro do espetáculo”, declarou a escola.

A direção da agremiação reforçou que a encenação foi um trabalho coletivo envolvendo artistas convidados e integrantes da comunidade. “O roteiro foi previamente definido pelas coreógrafas e cumprido integralmente, em um trabalho coletivo com artistas convidados e integrantes da comunidade”, completou o comunicado.

Apesar das alegações, o jornal Extra trouxe relatos de bastidores segundo os quais Samuel de Assis, que está confirmando no elenco da próxima novela das 21h da Globo, “Três Graças”, teria sido informado de última hora sobre a mudança, e que Giovanna Lancellotti teria assumido seu papel. Fontes ligadas à escola afirmaram que a atriz teria tomado a decisão de forma unilateral, gerando desconforto entre os envolvidos.

Ainda segundo o jornal, após a polêmica da "demissão" de Brunna Gonçalves do posto de musa e de uma saia-justa com Ludmilla, mulher da bailarina, a atriz quis reafirmar seu poder nos bastidores da agremiação.