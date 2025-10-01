Entenda a briga entre Ludmilla, Brunna Gonçalves e Gabriel David

Poucos meses antes do Carnaval 2026, uma briga pública envolvendo Ludmilla, a esposa dela, Brunna Gonçalves, e o empresário Gabriel David, marido da atriz Giovanna Lancellotti e presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), movimenta as redes sociais e o mundo do samba.

O atrito começou após a saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor, escola da qual Gabriel é um dos principais nomes no comando.

Nas redes sociais, Brunna afirmou que sofreu retaliação por parte da direção da agremiação. Segundo ela, a decisão teria ligação direta com a ausência de Ludmilla no casamento de Gabriel e Giovanna. A cantora havia sido escolhida como madrinha e chegou a ser anunciada como atração musical da festa, mas cancelou a participação em cima da hora.

“A gente entende muito bem essa retaliação que eu estou sofrendo. O motivo real é que a Ludmilla não esteve presente no casamento do ano. Em todas as datas importantes eu estava presente [na Beija-Flor]. Se tivessem acordado antes que deveria estar em outros eventos, eu estaria, não sou irresponsável”, declarou Brunna.

Gabriel David não demorou a rebater. O empresário negou qualquer retaliação e afirmou que a saída da dançarina foi pela falta de comprometimento com os ensaios da escola.

“Até agora não entendi o porquê de criar essa rivalidade que nunca existiu [entre Brunna e Giovanna]. A Beija-Flor nunca teve cargo de musa e nunca vai ter. Esse caos não é bom para o Carnaval”, disse ele.

Sobre a ausência de Ludmilla no casamento, Gabriel foi direto: “Ninguém ficou p* porque a Lud não foi ao casamento. O que chateou a Giovanna foi a Ludmilla não ter tido a coragem de falar isso quando a viu. Não mandou uma mensagem dizendo que não iria conseguir ser madrinha num casamento que ela aceitou”.

Diante da repercussão, Ludmilla também se pronunciou. A cantora acusou o empresário de espalhar mentiras e defendeu a esposa: “Ah, Gabriel, me poupe. De onde veio essa ideia? A Brunna apenas se defendeu das mentiras que estão sendo espalhadas sobre ela. Eu não vivo de fofoca, vivo de música. E se falar mais, vai ouvir daqui também”.